Називає "гадюкою": Вікторія Бекхем серйозно посварилася з невісткою Ніколою Пельтц, — ЗМІ

Чутки про сварку Вікторії Бекхем та Ніколи Пельтц підігрілися свіжими розповідями інсайдерів. Повідомляється, що в зірковій родині стався серйозний розкол.

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Про це пише Daily Mail.

Зокрема, це стало очевидним після того, як Бруклін Бекхем проігнорував 50-річний ювілей батька Девіда, хоча перебував у той час у Лондоні.

Нині ж інсайдер розкрив подробиці їхніх непорозумінь у родині. Причина криється в конфлікті Вікторії Бекхем з дружиною старшого сина, американською акторкою Ніколою Пельтц. Джерело стверджує, що невістка – неабияк схожа на матір Брукліна. Нікола – сильна жінка і хоче створити власний сімейний бренд, а задля цього потрібно, аби чоловік віддалився від батьків, братів та сестри. Тим часом сама Вікторія Бекхем близьким друзями нібито говорить, що через це почувається зрадженою, і називає Ніколу "гадюкою".

Нікола Пельтц та Вікторія Бекхем Фото: Instagram victoriabeckham

Це незважаючи на тривалий період, коли всі сторони намагалися залагодити ситуацію після напруженості, яка виникла під час планування весілля Ніколи та Брукліна у 2022 році.

Конфлікт зводиться до боротьби за прихильність Брукліна між його дружиною – яка, на думку тих, хто знає, є "босом" у стосунках – і його матір’ю.

"Це ситуація поглинання, і вся справа в стосунках між Вікторією Бекхем і Ніколою. У певному сенсі Бруклін одружився зі своєю матір'ю на Ніколі", — вважає інсайдер.

Інше джерело спробувало применшити розбіжності, зазначивши: "Це сімейна історія, і вона не є незвичайною. Нема чого додати".

Наразі ніхто не думає, що примирення можливе в найближчому майбутньому.

Нікола Пельтц та Вікторія Бекхем Фото: Getty Images

Тим часом давній друг клану Бекхем розповів: "Девід був великим миротворцем у сім’ї і намагався виправити ситуацію, але зараз він це кинув. Таке відчуття, що вона [Нікола] ізолювала його від усіх".

Інсайдер додав, що Вікторія не головна в домі Бекхемів, а все обертається навколо Девіда.

Ба більше, Нікола глузувала з віку свекрухи, якій виповнився 51 рік.

Акторка начебто казала: "Коли мені виповниться 50" або "Боже мій, я постійно забуваю, що ти була в 1980-х".

"Нікола вважає, що Брукліну потрібно подорослішати і рухатися далі. Їй не подобається, коли він, здається, намагається наслідувати свого тата своїми татуюваннями, схожим одягом і зачіскою, тому він начебто змінив свій вигляд", — розповідає інсайдер.

А інші джерела кажуть, що Брукліном не керує дружина. Вони начебто справді глибоко та щиро закохані.

Нагадаємо, 17 квітня Вікторії Бекхем виповнився 51 рік. Девід Бекхем публічно звернувся до дружини з нагоди свята.

Також Фокус писав про те, що нідерландська ексмодель та тренерка з йоги Ребекка Лус прокоментувала чутки про її роман з Девідом Бекхемом на початку 2000-х. Вона стверджує, що ніколи про брехала про стосунки з чоловіком Вікторії Бекхем.