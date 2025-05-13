Приянку Чопру подозревают в тайном романе с суперзвездой из Болливуда

Шахрух Хан, которого называют "королем Болливуда", по слухам, стал причиной, по которой Приянке пришлось покинуть Индию и уехать в США.

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Об этом пишет Daily Mail.

Приянку Чопру, звезду сериалов "Куантико" и "Цитадель", заподозрили в романе с Шахрухом Ханом, болливудской суперзвездой, которого называют королем индийского кино. Актриса замужем за поп-звездой Ником Джонасом и дружит с Меган Маркл.

Слухи появились после появления Приянки Чопры на красной дорожке Met Gala. Актриса блистала в платье в горошек от Balmain и изумрудном колье Bulgari стоимостью 15 миллионов фунтов стерлингов и позировала под руку с супругом.

Приянка Чопра и ее стилист Оливье Рустен перед Met Gala 2025 Фото: Instagram @priyankachopra

Однако рядом на той же красной дорожке был ее бывший коллега по Болливуду 59-летний Шахрух Хан, — не такой популярный в Европе и США, как в Индии, где его называют "Королем Ханом". Хан богаче многих голливудских суперзвезд, в 2023 году он был вторым самым богатым актером на планете с предполагаемым состоянием в 650 миллионов фунтов стерлингов.

Шахрух Хан в 2025 году дебютировал на Met Gala

За пределами крикета он и Приянка, вероятно, самые обсуждаемые личности индийского происхождения в мире, и не в последнюю очередь потому, что когда-то ходили слухи, что они встречаются. Приянка и Хан впервые встретились в 2000 году, когда она выиграла конкурс "Мисс Индия", а Хан был в составе жюри. Возможно, пару сблизило их воспитание в семьях среднего класса: родители Приянки были врачами в индийской армии и регулярно путешествовали по миру, в том числе некоторое время проживая в США, в то время как Хана воспитывали бабушка и дедушка после смерти его матери и отца, когда он был маленьким.

Но их часто видели вместе на вечеринках и ужинах в дорогих ресторанах.

В 2006 году Приянка и Шахрух вместе снимались в криминальном триллере "Дон: Погоня начинается снова", а в 2011 году — в сиквеле "Дон 2". Тогда и появились слухи об их скандальном романе, так как Шахрух был и остается женатым мужчиной, а также их разделяет 17-летняя разница в возрасте.

Приянка Чопра и Шахрух Хан в Болливуде Фото: The Times of India

Оба актера долго отрицали роман, в итоге Приянка Чопра переехала в Лос-Анджелес после того, как ее якобы внесли в "черный список" для ролей в Болливуде на фоне последствий скандала. Причем способствовала этому жена Хана – Гаури Хан, которая является влиятельным кинопродюсером в Болливуде.

Представители актеров заявили, что их появление на Met Gala стало случайностью и их ничего не связывает. Но фанаты уверены, что страсть не угасла.

Напомним, недавно Приянка Чопра позировала в изумрудном ожерелье за баснословный миллион долларов.

А Фокус писал о лучших модных образах на Met Gala. Темой вечера стала "Superfine: Tailoring Black Style", которая прославляет безупречный пошив и стиль черных денди.