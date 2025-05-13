Пріянку Чопру підозрюють у таємному романі з суперзіркою з Боллівуду

Шахрух Хан, якого називають "королем Боллівуду", за чутками, став причиною, через яку Пріянці довелося покинути Індію і виїхати в США.

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Про це пише Daily Mail.

Пріянку Чопру, зірку серіалів "Куантіко" і "Цитадель", запідозрили в романі з Шахрухом Ханом, боллівудською суперзіркою, якого називають королем індійського кіно. Актриса одружена з поп-зіркою Ніком Джонасом і дружить з Меган Маркл.

Чутки з'явилися після появи Пріянки Чопри на червоній доріжці Met Gala. Актриса блищала в сукні в горошок від Balmain і смарагдовому кольє Bulgari вартістю 15 мільйонів фунтів стерлінгів і позувала під руку з чоловіком.

Пріянка Чопра та її стиліст Олів'є Рустен перед Met Gala 2025 Фото: Instagram @priyankachopra

Однак поруч на тій самій червоній доріжці був її колишній колега по Боллівуду 59-річний Шахрух Хан, — не такий популярний у Європі та США, як в Індії, де його називають "Королем Ханом". Хан багатший за багатьох голлівудських суперзірок, 2023 року він був другим найбагатшим актором на планеті з ймовірним статком у 650 мільйонів фунтів стерлінгів.

Шахрух Хан у 2025 році дебютував на Met Gala

За межами крикету він і Пріянка, ймовірно, найобговорюваніші особистості індійського походження у світі, і не в останню чергу тому, що колись ходили чутки, що вони зустрічаються. Пріянка і Хан вперше зустрілися 2000 року, коли вона виграла конкурс "Міс Індія", а Хан був у складі журі. Можливо, пару зблизило їхнє виховання в сім'ях середнього класу: батьки Пріянки були лікарями в індійській армії та регулярно подорожували світом, зокрема певний час проживали у США, в той час як Гана виховували бабуся і дідусь після смерті його матері і батька, коли він був маленьким.

Але їх часто бачили разом на вечірках і вечерях у дорогих ресторанах.

У 2006 році Пріянка і Шахрух разом знімалися в кримінальному трилері "Дон: Гонитва починається знову", а в 2011 році — в сиквелі "Дон 2". Тоді й з'явилися чутки про їхній скандальний роман, оскільки Шахрух був і залишається одруженим чоловіком, а також їх розділяє 17-річна різниця у віці.

Пріянка Чопра і Шахрух Хан у Боллівуді Фото: The Times of India

Обидва актори довго заперечували роман, у підсумку Пріянка Чопра переїхала до Лос-Анджелеса після того, як її нібито внесли до "чорного списку" для ролей у Боллівуді на тлі наслідків скандалу. Причому сприяла цьому дружина Хана — Гаурі Хан, яка є впливовою кінопродюсеркою в Боллівуді.

Представники акторів заявили, що їхня поява на Met Gala стала випадковістю і їх нічого не пов'язує. Але фанати впевнені, що пристрасть не згасла.

Нагадаємо, нещодавно Пріянка Чопра позувала в смарагдовому намисті за нечуваний мільйон доларів.

А Фокус писав про найкращі модні образи на Met Gala. Темою вечора стала "Superfine: Tailoring Black Style", яка прославляє бездоганне пошиття і стиль чорних денді.