Похудевшая Лиззо призналась, чего ей очень не хватает (видео)

37-летняя Мелисса Вивиан Джефферсон, известная под сценическим именем Лиззо, которая удивила поклонников целеустремленностью в процессе похудения, призналась, что после того, как стала знаменитой, почувствовала нехватку друзей.

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Об этом она рассказала в интервью с Ziwe.

Слава, о которой артистка мечтала с детства, как оказалось, имеет и обратную сторону. Круг ее друзей очень сузился из-за того, насколько "странными" стали вещи после того, как она обрела популярность.

"У меня нет друзей. Раньше у меня было так много друзей, но когда ты становишься знаменитым, все становится действительно странным. Все делают это странным для знаменитых людей. Я все еще обычный человек", – говорит она.

Она подчеркнула, что с приходом славы все становится совсем по-другому:

"Ты все еще ты. Все вокруг тебя меняется. Это слава в двух словах, и люди тоже меняются. Это душераздирающе".

Полушутя-полусерьезно она говорит, что популярность вредна.

"Не будь знаменитой. Я знаю, что вы, ребята, хотите быть известными, и я знаю, что вы хотите выйти в интернет, стать вирусными, получить свои деньги и быть богатыми. Не будьте знаменитыми. Богатый и знаменитый – это не одно и то же. Теперь, если вы артист, занимайтесь своим искусством, просто будьте знаменитыми? Вы не можете уйти. Это никогда не кончится", – подчеркнула певица.

Лиззо и SZA – лучшие подруги

Когда у нее спросили, сколько у нее чернокожих друзей, Лиззо ответила, что все ее друзья – чернокожие и с лишним весом. Одна из ее самых близких подруг – певица SZA.

"Мы просто всегда были друзьями, и для меня это священное место в этой индустрии. У нас был небольшой период времени, когда мы просто общались в студии, ели пасту и пили. В тот конкретный вечер, заметьте, мы собирались основать рок-группу под названием Pu**y Lasers", – объяснила она.

Хотя группа так и не была полностью сформирована, она привела к появлению песни "F2F", которая попала в возглавивший чарты альбом SZA SOS.

Ранее Фокус писал, что Лиззо рассказала, что помогло потерять ей более 50 кг веса. В свое время она популяризовала бодипозитив и мечтала стать супермоделью.