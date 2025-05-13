Схудла Ліззо зізналася, чого їй дуже не вистачає (відео)

37-річна Мелісса Вівіан Джефферсон, відома під сценічним ім'ям Ліззо, яка здивувала прихильників цілеспрямованістю в процесі схуднення, зізналася, що після того, як стала знаменитою, відчула брак друзів.

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Про це вона розповіла в інтерв'ю з Ziwe.

Слава, про яку артистка мріяла з дитинства, як виявилося, має і зворотний бік. Коло її друзів дуже звузилося через те, наскільки "дивними" стали речі після того, як вона здобула популярність.

"У мене немає друзів. Раніше в мене було так багато друзів, але коли ти стаєш знаменитим, усе стає справді дивним. Усі роблять це дивним для знаменитих людей. Я все ще звичайна людина", — каже вона.

Вона підкреслила, що з приходом слави все стає зовсім по-іншому:

"Ти все ще ти. Усе навколо тебе змінюється. Це слава в двох словах, і люди теж змінюються. Це несамовито".

Напівжартома-напівсерйозно вона каже, що популярність шкідлива.

"Не будь знаменитою. Я знаю, що ви, хлопці, хочете бути відомими, і я знаю, що ви хочете вийти в інтернет, стати вірусними, отримати свої гроші і бути багатими. Не будьте знаменитими. Багатий і знаменитий — це не одне й те саме. Тепер, якщо ви артист, займайтеся своїм мистецтвом, просто будьте знаменитими? Ви не можете піти. Це ніколи не скінчиться", — підкреслила співачка.

Ліззо і SZA — найкращі подруги

Коли в неї запитали, скільки в неї чорношкірих друзів, Ліззо відповіла, що всі її друзі — чорношкірі та із зайвою вагою. Одна з її найближчих подруг — співачка SZA.

"Ми просто завжди були друзями, і для мене це священне місце в цій індустрії. У нас був невеликий період часу, коли ми просто спілкувалися в студії, їли пасту і пили. У той конкретний вечір, зауважте, ми збиралися заснувати рок-гурт під назвою Pu**y Lasers", — пояснила вона.

Хоча група так і не була повністю сформована, вона призвела до появи пісні "F2F", яка потрапила до альбому SZA SOS, що очолив чарти.

Раніше Фокус писав, що Ліззо розповіла, що допомогло втратити їй понад 50 кг ваги. Свого часу вона популяризувала бодіпозитив і мріяла стати супермоделлю.