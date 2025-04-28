Ліззо розповіла, що допомогло втратити їй понад 50 кг ваги (відео, фото)

Американська співачка Мелісса Вівіан Джефферсон, більш відома як Ліззо, яка напередодні відсвяткувала своє 37-річчя, не забула вкотре похизуватися результатами триваючого схуднення.

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Відповідні відео вона опублікувала в Instagram.

Спочатку вона показала, як танцює тверк. На відео вона — у напівпрозорому боді та сітчастій максіспідниці, під якою видніється чорна спідня білизна. Образ вона доповнила величезними сережками-кільцями.

Фото: Кадр з відео

Потім разом із 44-річною Періс Гілтон вона вирушила на кантрі-фестиваль Stagecoach. У ще одному ролику вони разом їдуть на гольф-карі. Періс вивела Ліззо на сцену під час свого виступу в Diplo's Honky Tonk, для чого вдягнула відкрите біле боді із заклепками і відповідні чопи з синіми зірками. Її фірмове світле волосся було зачесане у дві довгі прямі косички, а на голові красувалися срібні навушники.

Ліззо і Періс Гілтон

Такхе зірка показала кадри зі святкування свого дня народження. На ній — леопардова сукня з корсетом і напівпрозорою спідницею, доповнена довгими рукавичками. У дописі вона зізналася, що дуже хвилювалася перед святковою вечерею, але врешті-решт все склалося якнайкраще, і Ліззо почувається щасливою та вдячною.

Ліззо продовжує свій марафон схуднення. За останній рік вона втратила понад 50 кг. За словами артистки, вона багато часу проводить у спортзалі. Тепер же Мелісса каже, що вона худне також завдяки тому, що майже відмовилася від солодкого. Раніше знаменитість регулярно балувала себе вуглеводами і випивала "два-три" великих напої на день, які додавали в її раціон 1200 калорій.

Джефферсон, яка в січні повідомила, що втратила 16% жиру у своєму тілі, сказала, що все ще їсть солодощі, але більш усвідомлено ставиться до них.

"Я їм щось солодке. Це має бути з якимись вуглеводами. Я їм мигдальну олію і тости. У кожного тіло різне. З'ясуйте, що підходить саме вам", — сказала вона.

На початку квітня Ліззо стала гостем подкасту Джея Шетті On Purpose, де назвала трансформацію свого тіла "шляхом скидання ваги".

Виконавиця зізналася, що реакція шанувальників на її схуднення здивувала її:

"Я виклала це в інтернет. Я опублікувала пост про це, і я думаю, що за останні півтора року, поки я це робила, моє тіло змінювалося — дуже повільно — але я не думаю, що люди звертали на це увагу. Я все ще була дуже проти жирофобії протягом усього цього шляху. Але я думаю, що ми маємо пам'ятати: не всі бачать усі твої справи постійно, не всі бачать кожне відео, яке ти публікуєш, не всі знають, через що ти проходиш".

Ще кілька років тому Ліззо, яка важила 140 кг, активно пропагувала бодіпозитив і гостро реагувала на критику її ваги. Згодом вона дійшла висновку, що їй все ж необхідно схуднути. В останні місяці вона активно публікує знімки в білизні та купальниках, показуючи, як зникають зайві кілограми.

Раніше Фокус писав, що Ліззо знялася в боді після того, як її схуднення висміяли в "Південному парку".