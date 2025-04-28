Лиззо рассказала, что помогло потерять ей более 50 кг веса (видео, фото)

Американская певица Мелисса Вивиан Джефферсон, более известная как Лиззо, которая накануне отметила свое 37-летие, не преминула в очередной раз похвастаться результатами продолжающегося похудения.

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Соответствующие видео она опубликовала в Instagram.

Сначала она показала, как танцует тверк. На видео она – в полупрозрачном боди и сетчатой макси-юбке, под которой виднеется черное нижнее белье. . Образ она дополнила огромными серьгами-кольцами.

Фото: Кадр из видео

Затем вместе с 44-летней Пэрис Хилтон она отправилась на кантри-фестиваля Stagecoach. В еще одном ролике они вместе едут на гольф-каре. Пэрис вывела Лиззо на сцену во время своего выступления в Diplo's Honky Tonk, для чего надела открытое белое боди с заклепками и соответствующие чопы с синими звездами. Ее фирменные светлые волосы были зачесаны в две длинные прямые косички, а на голове красовались серебряные наушники.

Лиззо и Пэрис Хилтон

Такхе звезда показала кадры из празднования своего дня рождения. На ней – леопардовое платье с корсетом и полупрозрачной юбко, дополненное длинными перчатками. В посте она призналась, что очень волновалась перед праздничным ужином, но в конце концов все слодилось как нельзя лучше, и Лиззо чувствует себя счастливой и благодарной.

Лиззо продолжает свой марафон похудения. За последний год она потеряла свыше 50 кг. По словам артистки, она много времени проводит в спортзале. Теперь же Мелисса говорит, что она худеет также благодаря тому, что почти отказалась от сладкого. Раньше знаменитость регулярно баловала себя углеводами и выпивала "два-три" больших напитка в день, которые добавляли в ее рацион 1200 калорий.

Джефферсон, которая в январе сообщила, что потеряла 16% жира в своем теле, сказала, что все еще ест сладости, но более осознанно относится к ним.

"Я ем что-то сладкое. Это должно быть с какими-то углеводами. Я ем миндальное масло и тосты. У каждого тело разное. Выясните, что подходит именно вам", — сказала она.

В начале апреля Лиззо стала гостем подкаста Джея Шетти On Purpose, где назвала трансформацию своего тела "путем сброса веса".

Исполнительница призналась, что реакция поклонников на ее похудение удивила ее:

"Я выложила это в интернет. Я опубликовала пост об этом, и я думаю, что за последние полтора года, пока я это делала, мое тело менялось — очень медленно — но я не думаю, что люди обращали на это внимание. Я все еще была очень против жирофобии на протяжении всего этого пути. Но я думаю, что мы должны помнить: не все видят все твои дела постоянно, не все видят каждое видео, которое ты публикуешь, не все знают, через что ты проходишь".

Еще несколько лет назад Лиззо, весившая 140 кг, активно пропагандировала бодипозитив и остро реагировала на критику ее веса. Со временем она пришла к выводу, что ей все же необходимо похудеть. В последние месяцы она активно публикует снимки в белье и купальниках, показывая, как уходят лишние килограммы.

Ранее Фокус писал, что Лиззо снялась в боди после того, как ее похудение высмеяли в "Южном парке".