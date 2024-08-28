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Стиль жизни

Берегите нервы. Психолог назвала 5 способов справиться с тревожностью

Девушка сидит на диване
Фото: Фото: Gettyimages | Как справиться с тревожностью

Последние годы выдались чрезвычайно напряженными для украинцев, ведь к рутине, наполненной стрессами, добавилась жизнь в условиях войны. Это истощает эмоционально и повышает тревожность, которая существенно портит качество жизни. Эксклюзивно для Фокуса психолог Полина Савенко рассказывает о том, как справиться с этим состоянием и сохранить свое психическое здоровье.

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Тревожность — это индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу по незначительным поводам. Человеку свойственно тревожиться и переживать, ведь так работает наша нервная система, однако, когда тревожность становится чрезмерной, это портит качество жизни. Практический психолог, арттерапевт, основательница академии психологии "Psy-art" Полина Савенко рассказывает Фокусу, о симптомах тревожности и дает рекомендации, как избавиться или уменьшить это состояние.

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Фото: yanalya/Freepik

На третьем году войны большинство украинцев стали испытывать неприятное эмоциональное состояние, которое мы называем — тревожность, которая проявляется в частом переживании сильной тревоги. Что же такое тревога?

"Тревога — это неприятное эмоциональное состояние, характеризующееся ожиданием неблагоприятного развития событий, наличием плохих предчувствий, страха, напряжения и волнения", — отмечает Полина Савенко. "Ее испытывают украинцы, которые остались дома, и украинцы, которые живут за рубежом. Нарушенное чувство безопасности — это фундаментальная причина этого эмоционального состояния".

Психолог отмечает, что тревожность имеет множество симптомов, поэтому иногда трудно понять истинную причину своего состояния и вовремя обратиться за помощью. Среди признаков тревожности, на которые стоит обратить внимание, стоит выделить:

  • нервозность;
  • раздражение;
  • ощущение приближающейся беды;
  • учащенное сердцебиение;
  • боль в грудине;
  • учащенное дыхание;
  • повышенное потоотделение;
  • слабость и усталость;
  • головокружение;
  • туман в голове;
  • проблемы с концентрацией внимания;
  • поверхностный сон;
  • проблемы с желудочно-кишечным трактом (тошнота, диарея, несварение);

"У каждого могут быть свои дополнительные индивидуальные проявления, поэтому стоит прислушиваться к себе и обращать внимание не необычные симптомы, или их совокупность", — советует психолог.

Дыхательные упражнения

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Фото: Freepik

"Первое — это дыхание. Делаем дыхательные упражнения, учимся замедлять себя дыханием. Как вариант, можно использовать дыхательную технику квадрат", — говорит Полина Савенко.

  • Сядьте или встаньте удобно, если хотите, закройте глаза.
  • Сделайте вдох, одновременно считая про себя: тысяча один, тысяча два, тысяча три.
  • Задержите воздух, одновременно считая про себя: тысяча один, тысяча два, тысяча три.
  • Сделайте выдох, одновременно считая про себя: тысяча один, тысяча два, тысяча три.
  • Задержите дыхание, одновременно считая про себя: тысяча одна, тысяча две, тысяча три.

Физическая активность

"Физическая активность также помогает избавиться от тревожных состояний, поэтому добавляйте в свою жизнь прогулки на свежем воздухе, йогу и другие виды спорта, которые приносят вам удовольствие", — советует Полина Савенко.

Физическая активность не означает только посещение спортзала. Простая прогулка в парке после работы или езда на велосипеде также будут чрезвычайно полезны для вашего психического здоровья.

Осознанное потребление новостей

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Фото: pexels.com

"Ограничьте использование социальных сетей, ведь именно они являются одним из самых основных триггеров для тревоги", — отмечает психолог.

Отпишитесь от одинаковых новостных каналов, оставляя только проверенные источники информации, которые опираются на официальные первоисточники, а не сеют панику. А когда у вас появляется свободное время, посвятите его чтению книги, а не листанию ленты новостей, которая будет только усиливать тревожность.

Музыка и медитация

Классическая музыка и звуки природы имеют успокаивающий эффект и положительное влияние на нервную систему, поэтому обращайтесь к таким методам чаще. Особенно, если вам трудно отогнать от себя тревожные мысли и спокойно заснуть, включайте такую музыку перед сном, она расслабит, успокоит и настроит на сон.

"Учитесь делать медитации, это не трудно. В свободном доступе можно найти записи для медитации и учиться слушать их перед сном", — советует Полина Савенко.

Учитывайте, что медитация может получиться не сразу, чтобы погрузиться в полное состояние покоя и расслабления, нужно время, поэтому не бросайте сразу, практикуйте их постепенно.

Хобби

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Фото: Unsplash

Чтобы снизить тревожность, нужно занять свои мысли чем-то другим, поэтому найдите себе хобби по душе. Рисование, чтение книг, сбор пазлов или вышивка не только оторвут вас от негативных мыслей, но и помогут улучшить моральное состояние и снизить тревожность.

Психолог отмечает, что, если вы чувствуете, что общие рекомендации не помогают, то стоит обращаться за помощью к психологу.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту