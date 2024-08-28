Берегите нервы. Психолог назвала 5 способов справиться с тревожностью

Последние годы выдались чрезвычайно напряженными для украинцев, ведь к рутине, наполненной стрессами, добавилась жизнь в условиях войны. Это истощает эмоционально и повышает тревожность, которая существенно портит качество жизни. Эксклюзивно для Фокуса психолог Полина Савенко рассказывает о том, как справиться с этим состоянием и сохранить свое психическое здоровье.

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Тревожность — это индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу по незначительным поводам. Человеку свойственно тревожиться и переживать, ведь так работает наша нервная система, однако, когда тревожность становится чрезмерной, это портит качество жизни. Практический психолог, арттерапевт, основательница академии психологии "Psy-art" Полина Савенко рассказывает Фокусу, о симптомах тревожности и дает рекомендации, как избавиться или уменьшить это состояние.

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На третьем году войны большинство украинцев стали испытывать неприятное эмоциональное состояние, которое мы называем — тревожность, которая проявляется в частом переживании сильной тревоги. Что же такое тревога?

"Тревога — это неприятное эмоциональное состояние, характеризующееся ожиданием неблагоприятного развития событий, наличием плохих предчувствий, страха, напряжения и волнения", — отмечает Полина Савенко. "Ее испытывают украинцы, которые остались дома, и украинцы, которые живут за рубежом. Нарушенное чувство безопасности — это фундаментальная причина этого эмоционального состояния".

Психолог отмечает, что тревожность имеет множество симптомов, поэтому иногда трудно понять истинную причину своего состояния и вовремя обратиться за помощью. Среди признаков тревожности, на которые стоит обратить внимание, стоит выделить:

нервозность;

раздражение;

ощущение приближающейся беды;

учащенное сердцебиение;

боль в грудине;

учащенное дыхание;

повышенное потоотделение;

слабость и усталость;

головокружение;

туман в голове;

проблемы с концентрацией внимания;

поверхностный сон;

проблемы с желудочно-кишечным трактом (тошнота, диарея, несварение);

"У каждого могут быть свои дополнительные индивидуальные проявления, поэтому стоит прислушиваться к себе и обращать внимание не необычные симптомы, или их совокупность", — советует психолог.

Дыхательные упражнения

Фото: Freepik

"Первое — это дыхание. Делаем дыхательные упражнения, учимся замедлять себя дыханием. Как вариант, можно использовать дыхательную технику квадрат", — говорит Полина Савенко.

Сядьте или встаньте удобно, если хотите, закройте глаза.

Сделайте вдох, одновременно считая про себя: тысяча один, тысяча два, тысяча три.

Задержите воздух, одновременно считая про себя: тысяча один, тысяча два, тысяча три.

Сделайте выдох, одновременно считая про себя: тысяча один, тысяча два, тысяча три.

Задержите дыхание, одновременно считая про себя: тысяча одна, тысяча две, тысяча три.

Физическая активность

"Физическая активность также помогает избавиться от тревожных состояний, поэтому добавляйте в свою жизнь прогулки на свежем воздухе, йогу и другие виды спорта, которые приносят вам удовольствие", — советует Полина Савенко.

Физическая активность не означает только посещение спортзала. Простая прогулка в парке после работы или езда на велосипеде также будут чрезвычайно полезны для вашего психического здоровья.

Осознанное потребление новостей

"Ограничьте использование социальных сетей, ведь именно они являются одним из самых основных триггеров для тревоги", — отмечает психолог.

Отпишитесь от одинаковых новостных каналов, оставляя только проверенные источники информации, которые опираются на официальные первоисточники, а не сеют панику. А когда у вас появляется свободное время, посвятите его чтению книги, а не листанию ленты новостей, которая будет только усиливать тревожность.

Музыка и медитация

Классическая музыка и звуки природы имеют успокаивающий эффект и положительное влияние на нервную систему, поэтому обращайтесь к таким методам чаще. Особенно, если вам трудно отогнать от себя тревожные мысли и спокойно заснуть, включайте такую музыку перед сном, она расслабит, успокоит и настроит на сон.

"Учитесь делать медитации, это не трудно. В свободном доступе можно найти записи для медитации и учиться слушать их перед сном", — советует Полина Савенко.

Учитывайте, что медитация может получиться не сразу, чтобы погрузиться в полное состояние покоя и расслабления, нужно время, поэтому не бросайте сразу, практикуйте их постепенно.

Хобби

Фото: Unsplash

Чтобы снизить тревожность, нужно занять свои мысли чем-то другим, поэтому найдите себе хобби по душе. Рисование, чтение книг, сбор пазлов или вышивка не только оторвут вас от негативных мыслей, но и помогут улучшить моральное состояние и снизить тревожность.

Психолог отмечает, что, если вы чувствуете, что общие рекомендации не помогают, то стоит обращаться за помощью к психологу.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту