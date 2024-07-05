Шум провоцирует стресс и лишний вес. Как уберечься от раздражительности в эпоху генераторов

Жизнь в большом городе полна не только больших возможностей, но и испытаний, например, высоким уровнем шума, особенно сейчас. Длительные отключения света привели к появлению нового источника шума — дизельных генераторов. Эксперт по питанию рассказала Фокусу, как шум может влиять на здоровье и фигуру, и посоветовала методы защиты.

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Излишний шум большого города оказывает негативное влияние на наше ментальное здоровье, поэтому очень важно знать методы, которые могут помочь снизить уровень шумового загрязнения. Генераторы, к сожалению, кроме пользы, приносят еще и комплексное негативное влияние на здоровье человека, включая акустическое и химическое загрязнение. Дипломированный специалист по лечебному питанию и практической диетологии Анна Безык рассказала Фокусу, как минимизировать негативное влияние шума на организм, чтобы не испортить здоровье и психику.

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Человек, который длительное время живет в городе, учится не замечать этот шум, однако, сейчас, когда на одном квадратном метре может работать сразу несколько дизельных генераторов, это становится практически невозможным. Поэтому реальность сегодняшнего дня требует от нас научиться минимизировать шум. Но стоит понять, почему именно лишний шум большого города является вредным для здоровья и психики.

Повышение уровня стресса

Фото: Freepik

"Постоянное воздействие шума активирует симпатическую нервную систему, что приводит к повышению уровня стресса, что может влиять на физическое и психическое здоровье", — говорит эксперт по лечебному питанию. Находясь в эпицентре шума мозг прилагает большие усилия для концентрации

Нарушение сна

По словам Анны Безык, шум может прерывать сон, снижать его качество и продолжительность. Как следствие, в течение дня вас будет преследовать сонливость, раздражительность и снижение когнитивных функций. В таком состоянии человек способен к импульсивным перееданиям сладостями и вредной пищей, а также употребляет много кофе. Недостаточность сна также связана с повышенным риском развития депрессии и тревожных расстройств.

Снижение когнитивных функций

Фото: Freepik

Шум влияет на нарушение когнитивных функций, в результате чего ухудшается память и внимание.

"Шум снижает способность к восприятию, обработке информации и сосредоточению. Люди, которые постоянно подвергаются воздействию шума, могут испытывать трудности с выполнением сложных задач, что влияет на их производительность и общую эффективность. Особенно это касается детей, — отмечает Анна Безык.

Конфликты

Вы можете даже не связывать эти две вещи, однако постоянный шум может способствовать возникновению конфликтов в семье и на работе, что дополнительно влияет на ментальное здоровье.

Как минимизировать уровень лишнего шума в эпоху генераторов

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К сожалению, обстоятельства сложились так, что к естественному шуму украинских городов добавился бесконечный шум генераторов. Из-за длительных отключений света, предприниматели вынуждены использовать генераторы, поэтому едва ли не каждый супермаркет, кафе, салон красоты или пиццерия включают генераторы. Работа дизельного генератора сопровождается высоким уровнем шума, который может достигать 90-100 дБ.

"Длительная экспозиция к высокому уровню шума может вызвать повреждение слуха, включая потерю слуха и развитие шума в ушах. Генераторы выделяют в воздух различные вредные вещества, такие как оксиды азота (NOx), угарный газ (СО), диоксид серы (CO2) и твердые частицы (РМ), как следствие, раздражение дыхательных путей, хронические респираторные заболевания, такие как астма и бронхит", — говорит эксперт.

Постоянное воздействие шума и вдыхание вредных веществ могут вызвать частые головные боли, мигрени и нарушения в детокс системах. Анна Безык советует гулять, особенно с детьми, в лесу и в парках, как можно дальше от дороги, там, где минимум шума и токсичных загрязнений.

Минимизация воздействия лишнего шума помогает улучшить качество жизни и сохранить здоровье. Важно использовать различные методы и средства для защиты от шума в зависимости от конкретных условий и потребностей.

Беруши. "Использование берушей помогает снизить уровень шума, особенно во время сна или работы в шумной среде", — советует Анна Безык.

Фото: Freepik

Шумозащитные наушники. Активные или пассивные шумозащитные наушники эффективно снижают уровень окружающего шума, что помогает сосредоточиться и уменьшает влияние шума на слух.

Использование природных барьеров. Если вы живете в частном доме, идеальным барьером от шума могут стать зеленые насаждения.

"Высадка деревьев и кустов вокруг дома может создать естественный барьер для шума, снижая его уровень, и дополнительно улучшая качество воздуха", — говорит Анна Безик.

Белый шум. Белый шум и звуки природы могут помочь замаскировать нежелательные звуки и создать комфортную акустическую среду.

Регуляция режима сна и отдыха. "Регулярные перерывы на отдых в тихом месте помогают снизить накопленный стресс от шума, именно поэтому я люблю лес и прослушивание классической музыки", — отмечает Анна Безик.

Медитация и релаксация. Практики медитации и релаксации помогают уменьшить уровень стресса и улучшить психическое здоровье.

"Важно понимать, что медитация — это не быстро, поэтому не бросайте ее на полпути, ведь здесь нужно время", — советует эксперт.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.