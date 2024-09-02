Сладкое можно: 3 низкоуглеводных десерта, которые помогут похудеть

Если вы решили привести фигуру в порядок и похудеть, это не означает, что нужно отказываться от сладкого. Десерты с низким содержанием углеводов обещают наслаждение без угрызений совести.

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С помощью низкоуглеводной диеты вы можете сделать шаг к фигуре вашей мечты, не отказывая себе в десертах. На этой диете следует избегать употребления макарон, риса, хлеба, выпечки и сахара или, по крайней мере, употреблять их как можно реже. А все потому, что в процессе пищеварения они вызывают резкое повышение уровня сахара в крови. Затем ваше тело выделяет инсулин, который должен направлять глюкозу из крови в клетки и снова снижать уровень сахара в крови. Тем не менее инсулин также блокирует потерю жира, а снижение уровня инсулина часто приводит к возобновлению тяги к еде. Чтобы разорвать этот порочный круг, вы сокращаете углеводы в низкоуглеводной диете, в то время как белки и жиры разрешены. Богатая белком диета должна не только помочь вам похудеть, но и укрепить мышцы. С низкоуглеводной диетой не обязательно отказываться от сладкого полностью, однако, поскольку сахара следует избегать, вы можете лучше переключиться на более здоровые альтернативы. Об этом пишет Bunte.

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Мед, сироп агавы, свекольный сироп или кленовый сироп помогут придать восхитительную сладость вашему летнему десерту и являются более полезной альтернативой обычному сахару.

Другими вариантами полезного заменителя сахара являются яблочный сироп, финиковая паста или очень спелые бананы.

Подсластители, такие как стевия и ксилит, также используются в низкоуглеводной диете.

Как приготовить низкоуглеводное мороженое

Хорошая новость для всех сладкоежек в том, что вы также можете приготовить свое собственное низкоуглеводное мороженое.

Для этого идеально подходят свежие ягоды, например, клубника, которую нужно перебить в пюре и смешать с небольшим количеством сока лайма.

Основой служит подслащенный ксилитом йогурт, который нужно взбить до кремообразной консистенции, а затем смешать с ягодным пюре.

Чтобы мороженое получилось воздушным, добавьте немного взбитых сливок.

Конечно, вы также можете выбрать любые другие фруктовые пюре вместо пюре из клубники, если предпочитаете другой вкус. Малина, ежевика, черника, апельсин или лимон – вы можете разнообразить основной рецепт взбитым подслащенным йогуртом и сливками, как вам больше нравится.

Фруктовый салат

Фото: Freepik

Для тех, кто хотел бы обойтись без какого-либо добавленного сахара, фруктовый салат является удивительно полезным и освежающим летним десертом.

Вместо красочного фруктового микса вы также можете попробовать другой вариант с выбранными фруктами, например, фруктовый салат из яблока, апельсина, граната и грецких орехов. Чтобы придать десерту больше аромата, можно добавить апельсиновый или ванильный экстракт. При покупке обязательно стоит убедиться в его пригодности к употреблению. Перед подачей на стол следует дать фруктовому салату настояться около получаса, чтобы он смог полностью раскрыть свой аромат.

Слоеный десерт с низким содержанием углеводов

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В это трудно поверить, но когда вы худеете, вы также можете побаловать себя вкусным слоеным десертом, если он низкоуглеводный.

В этом рецепте нижний слой состоит из измельченного фундука, слегка обжаренного на сжиженном ксилите. После того как подсластитель снова застынет на противне, орехи снова покрошите и поместите в десертный стакан в качестве нижнего слоя.

Фруктовые слои состоят из протертой, размороженной малины с небольшим количеством лимонного сока и ксилитом. Его добавляют в стакан чередуя с йогуртовым и ореховым слоем. Не только наслаждение для глаз, но и для вкуса.

Однако важно отметить, что даже если вы можете позволить себе низкоуглеводный десерт во время похудения, не стоит переедать. К сожалению, даже эти заманчивые десерты не являются полностью бескалорийными.

Напомним, 5 полезных десертов для стабилизации сахара в крови.

Ранее Фокус писал о том, что произойдет с организмом, если есть мороженое каждый день.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту