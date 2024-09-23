Плохие новости замедляют метаболизм и провоцируют набор веса, — нейробиолог

Люди, которые сознательно отказываются от потребления новостей, приносят огромную пользу своему метаболическому здоровью. Ученые установили связь между негативными новостями и лишним весом.

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Доктор философии Лиза Фельдман Барретт предполагает связь между воздействием негативных новостей и изменениями метаболизма. Она предполагает, что состояние неопределенности, вызванное негативными новостями, может существенно повлиять на наш метаболизм. Постоянное прослушивание негативных новостей может действительно повлиять на наше благополучие и здоровье. Люди, которые предпочитают не смотреть новости, непреднамеренно, приносят пользу своему здоровью. Об этом пишет Hola.

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Лиза Фельдман Барретт является главным научным сотрудником Центра права, мозга и поведения и входит в 0,1% самых цитируемых ученых в мире за ее новаторские исследования в области психологии и нейронауки. Она считает, что такие проблемы, как кражи, мошенничество, конфликты, политическая нестабильность, экономические спады и экологические кризисы, напрямую влияют на качество нашей жизни и состояние здоровья.

Фельдман Барретт заявила, что основная роль мозга — обеспечивать выживание организма путем проведения "бюджетирования тела" для оценки совокупного воздействия стрессоров, с которыми мы сталкиваемся ежедневно.

"Если бюджет вашего тела уже истощен обстоятельствами жизни — такими как физическая болезнь, финансовые трудности, гормональные всплески или просто нехватка сна или физических упражнений — ваш мозг становится более уязвимым для стресса всех видов. Вы можете в конечном итоге почувствовать себя полностью разбитыми", — говорит она, согласно Harvard Business Review.

Смотреть новости во время еды — табу

Она также отмечает, что исследование показало, что социальный стресс добавляет 104 калории к еде. "Если это происходит ежедневно, это 11 фунтов в год! Более того, если вы едите полезные ненасыщенные жиры, например, те, что содержатся в орехах, в течение одного дня после стресса, ваш организм усваивает эти продукты так, как будто они наполнены плохими жирами".

По данным Harvard Business Review, Барретт отмечает, что в своем исследовании "она смогла стимулировать выброс кортизола у испытуемых, тонко намекая тоном голоса или поведением, что их оценивают негативно (по сути, создавая микростресс)".

Воздействие негативных новостей может изменить восприятие реальности и создать постоянное состояние гипербдительности. Это чрезмерное воздействие информации, в основном через социальные сети и другие источники, может привести к всеобъемлющему эмоциональному истощению, независимо от обстоятельств. Прием пищи во время просмотра негативных новостей может привести к увеличению ежедневного потребления калорий, что чревато увеличением веса.

Фото: Daily Mail

Потребление негативных новостей не только влияет на нервную систему, но и на обмен веществ. "Неопределенность порождает неприятное состояние физиологического возбуждения, которое большинство людей, особенно в западных культурах, называют тревогой"— отмечает эксперт.

Барретт добавляет, что "стресс в течение двух часов после еды заставляет мозг и тело перерабатывать то, что вы едите, таким образом, что к еде добавляется эквивалент 104 калорий. Если это происходит ежедневно, то вы сможете прибавить около половины дополнительного килограмма в месяц".

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту