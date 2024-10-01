Не только летом. Дерматологи объяснили, почему осенью нужно наносить солнцезащитный крем

С наступлением холодов мы достаем куртку и теплые вещи, а купальники и сарафаны прячем на верхнюю полку шкафа. Однако, что не стоит убирать из косметички с наступлением осени, так это солнцезащитный крем. И дерматологи объяснили почему.

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Хотя солнцезащитный крем часто рассматривается как основной продукт в летнее время, на самом деле он предназначен для использования круглый год. Это связано с тем, что воздействие вредных ультрафиолетовых (УФ) лучей солнца происходит не только на пляже, а также когда вы едете в машине, работаете у окна в офисе и гуляете на свежем воздухе. Дерматологи рассказывают о том, почему защита от солнца по-прежнему важна даже осенью, а также на что обратить внимание при выборе осеннего солнцезащитного крема. Об этом пишет Yahoo.

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"Наиболее распространенная причина, по которой мы получаем повреждение кожи, заключается не в солнечных днях, проведенных на пляже, а в совокупном случайном воздействии солнца", — говорит дерматолог из Миссисипи доктор Линдси Зубрицки. "Это незначительные воздействия, получаемые ежедневно от солнца, которое светит круглый год. Таким образом, ежедневное применение SPF необходимо не только для уменьшения преждевременного фотостарения, но и для предотвращения рака кожи".

Облака не защищают от солнца

Фото: Freepik

В пасмурный день солнечные ожоги могут быть самой последней вещью, о которой вы думаете. И это вполне объяснимо, учитывая, что УФ-индекс — ежедневный прогноз того, насколько интенсивным будет ультрафиолетовое излучение солнца — имеет тенденцию снижаться осенью по сравнению с летом. Отчасти это связано с облачностью, которая обеспечивает некоторую защиту, но она далека от 100%. "В то время как облака могут блокировать ультрафиолетовые лучи, большинство из них все равно проникают, особенно если облачный покров тонкий", — говорит дерматолог Джейсон Миллер. "Кроме того, когда погода прохладнее, вы можете не чувствовать тепла на своей коже, которое побудило бы вас укрыться или уйти в помещение пораньше".

"Все еще можно получить солнечный ожог в пасмурный день, когда вы не видите солнца", — говорит дерматолог Брендан Кэмп. Зубрицки добавляет: "Поэтому жизненно важно, чтобы мы пользовались солнцезащитным кремом каждый день, даже в пасмурные дни".

Как ультрафиолетовое излучение повреждает кожу

Ультрафиолетовые лучи могут вызывать генетические изменения кожи, объясняет Миллер, увеличивая риск предраковых или раковых поражений с течением времени. "Кроме того, ультрафиолетовые лучи могут вызвать потерю эластичной ткани, которая сохраняет нашу кожу упругой, что приводит к старению кожи и большому количеству морщин", — говорит он.

Кэмп объясняет, что ультрафиолетовое излучение может "ускорить процесс старения, вызывая распад структурных белков, таких как коллаген и эластин, что приводит к преждевременному образованию тонких линий и морщин. Солнечные пятна или участки темного обесцвечивания также возникают в результате воздействия ультрафиолетовых лучей".

Как защищать кожу от солнца осенью

Фото: Freepik

Зубрицки говорит, что шаги, которые вы предпринимаете для защиты своей кожи, не должны меняться в зависимости от сезона. "Я по-прежнему рекомендую наносить солнцезащитный крем на все участки, подверженные воздействию солнца", — говорит она. "Макияжа с SPF обычно недостаточно. Вам нужно будет нанести значительное количество косметики — больше, чем мы обычно используем, чтобы достичь заявленного количества SPF".

Тем не менее Миллер считает, что макияжа с солнцезащитным кремом может быть достаточно для коротких периодов пребывания на свежем воздухе, например, для быстрой прогулки в пасмурные дни. Но он подчеркивает, что солнцезащитный крем нужно наносить, если вы планируете находиться на улице более двух-трех часов.

Как выбрать крем для осени?

Фото: Freepik

Американская академия дерматологии рекомендует использовать солнцезащитный крем, который обеспечивает минимальную защиту SPF 30, широкого спектра покрытия, чтобы он должным образом защищал от лучей UVA и UVB, повреждающих кожу и увеличивают риск развития рака кожи. Миллер отмечает, что осенний солнцезащитный крем должен быть немного гуще, чем тот, который вы можете наносить в летние месяцы.

Но даже если вы остаетесь в помещении, все равно рекомендуется использовать защиту от солнца. Это связано с тем, что синий свет от цифровых устройств, таких как ноутбуки и смартфоны, также может со временем повредить кожу и ускорить старение. "Если вы проводите больше времени в помещении, — говорит Кэмп, — подумайте об использовании продукта, который также защищает кожу от синего света, например, средства, содержащего оксиды железа, цинк, титан и антиоксиданты, такие как витамины С и Е".

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту