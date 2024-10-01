Не тільки влітку. Дерматологи пояснили, чому восени потрібно наносити сонцезахисний крем

З настанням холодів ми дістаємо куртку і теплі речі, а купальники і сарафани ховаємо на верхню полицю шафи. Однак, що не варто прибирати з косметички з настанням осені, так це сонцезахисний крем. І дерматологи пояснили чому.

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Хоча сонцезахисний крем часто розглядають як основний продукт у літній час, насправді він призначений для використання цілий рік. Це пов'язано з тим, що вплив шкідливих ультрафіолетових (УФ) променів сонця відбувається не тільки на пляжі, а також коли ви їдете в машині, працюєте біля вікна в офісі і гуляєте на свіжому повітрі. Дерматологи розповідають про те, чому захист від сонця, як і раніше, важливий навіть восени, а також на що звернути увагу під час вибору осіннього сонцезахисного крему. Про це пише Yahoo.

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"Найпоширеніша причина, через яку ми отримуємо ушкодження шкіри, полягає не в сонячних днях, проведених на пляжі, а в сукупному випадковому впливі сонця", — каже дерматолог із Міссісіпі доктор Ліндсі Зубрицькі. "Це незначні впливи, які отримують щодня від сонця, що світить цілий рік. Таким чином, щоденне застосування SPF необхідне не тільки для зменшення передчасного фотостаріння, а й для запобігання раку шкіри".

Хмари не захищають від сонця

Фото: Freepik

У похмурий день сонячні опіки можуть бути найостаннішою річчю, про яку ви думаєте. І це цілком зрозуміло, враховуючи, що УФ-індекс — щоденний прогноз того, наскільки інтенсивним буде ультрафіолетове випромінювання сонця — має тенденцію знижуватися восени порівняно з літом. Частково це пов'язано з хмарністю, яка забезпечує деякий захист, але він далекий від 100%. "У той час як хмари можуть блокувати ультрафіолетові промені, більшість із них все одно проникають, особливо якщо хмарний покрив тонкий", — говорить дерматолог Джейсон Міллер. "Крім того, коли погода прохолодніша, ви можете не відчувати тепла на своїй шкірі, яке спонукало б вас сховатися або піти в приміщення".

"Все ще можна отримати сонячний опік у похмурий день, коли ви не бачите сонця", — каже дерматолог Брендан Кемп. Зубрицькі додає: "Тому життєво важливо, щоб ми користувалися сонцезахисним кремом щодня, навіть у похмурі дні".

Як ультрафіолетове випромінювання пошкоджує шкіру

Ультрафіолетові промені можуть спричиняти генетичні зміни шкіри, пояснює Міллер, збільшуючи ризик передракових або ракових уражень із плином часу. "Крім того, ультрафіолетові промені можуть спричинити втрату еластичної тканини, яка зберігає нашу шкіру пружною, що призводить до старіння шкіри та великої кількості зморшок", — каже він.

Кемп пояснює, що ультрафіолетове випромінювання може "прискорити процес старіння, спричиняючи розпад структурних білків, таких як колаген та еластин, що призводить до передчасного утворення тонких ліній і зморшок. Сонячні плями або ділянки темного знебарвлення також виникають унаслідок впливу ультрафіолетових променів".

Як захищати шкіру від сонця восени

Фото: Freepik

Зубрицькі каже, що кроки, які ви робите для захисту своєї шкіри, не повинні змінюватися залежно від сезону. "Я, як і раніше, рекомендую наносити сонцезахисний крем на всі ділянки, що піддаються впливу сонця", — каже вона. "Макіяжу з SPF зазвичай недостатньо. Вам потрібно буде нанести значну кількість косметики — більше, ніж ми зазвичай використовуємо, щоб досягти заявленої кількості SPF".

Проте Міллер вважає, що макіяжу із сонцезахисним кремом може бути достатньо для коротких періодів перебування на свіжому повітрі, наприклад, для швидкої прогулянки в похмурі дні. Але він підкреслює, що сонцезахисний крем потрібно наносити, якщо ви плануєте перебувати на вулиці більше двох-трьох годин.

Як вибрати крем для осені?

Фото: Freepik

Американська академія дерматології рекомендує використовувати сонцезахисний крем, який забезпечує мінімальний захист SPF 30, широкого спектру покриття, щоб він належно захищав від променів UVA і UVB, які пошкоджують шкіру і збільшують ризик розвитку раку шкіри. Міллер зазначає, що осінній сонцезахисний крем має бути трохи густішим, ніж той, який ви можете наносити в літні місяці.

Але навіть якщо ви залишаєтеся в приміщенні, все одно рекомендується використовувати захист від сонця. Це пов'язано з тим, що синє світло від цифрових пристроїв, як-от ноутбуки та смартфони, також може згодом пошкодити шкіру і прискорити старіння. "Якщо ви проводите більше часу в приміщенні, — каже Кемп, — подумайте про використання засобу, який також захищає шкіру від синього світла, наприклад, засобу, що містить оксиди заліза, цинк, титан та антиоксиданти, як-от вітаміни С і Е".

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця