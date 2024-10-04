Как избавиться от морщин на лице: 10 советов по борьбе со старением кожи

Чаще всего морщины появляются в результате старения, но иногда солнце и другие факторы окружающей среды также могут привести к образованию морщин. Воспользуйтесь советами, которые помогут уменьшить морщины на лице и вернуть молодость кожи.

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Морщины — это линии, заломы или складки, которые образуются на коже в процессе старения. Этот процесс может ускориться, если вы подвергаете кожу воздействию солнца в течение долгих часов без какой-либо защиты, пьете мало воды или не придаете значения средствам по уходу за кожей, которые используете. Морщинки углубляются и становятся более заметными, когда кожа теряет влагу и эластичность. Невозможно остановить появление морщин, но вы всегда можете принять меры, чтобы замедлить их появление. О способах, которые помогут уменьшить морщины на лице, пишет Health Shots.

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Защита от солнца

Фото: Freepik

Независимо от того, находитесь ли вы в помещении или прогуливаетесь в парке, защита кожи от солнца имеет важное значение. Ищите тень, наденьте шляпу и легкую рубашку с длинными рукавами, брюки и солнцезащитные очки с защитой от ультрафиолета. Используйте водостойкий солнцезащитный крем широкого спектра действия с фактором защиты от солнца 30 (или выше), согласно Американской академии дерматологической ассоциации.

Гель алоэ вера

Во время исследования 2015 года, опубликованного в журнале Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, участники в возрасте от 20 до 50 лет принимали добавки алоэ вера в течение 8 недель. Они увидели значительное улучшение морщин на лице. "Гель алоэ вера способствует увлажнению кожи и увеличению выработки коллагена", — говорит эстетический врач и косметолог Каруна Малхотра. Вы также можете нанести свежий гель алоэ вера на кожу и смыть его, оставив на лице от 15 до 20 минут. Это домашнее средство для уменьшения морщин можно использовать ежедневно.

Кокосовое масло

Кокосовое масло не только увлажняет кожу, но и повышает ее эластичность. "Будьте осторожны, втирая небольшое количество кокосового масла в кожу перед сном", — советует эксперт.

Банановая маска

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Банан состоит из диоксида кремния, который помогает вашему организму синтезировать коллаген. Это важно для вашей кожи, мышц и костей. Разомните спелый банан и нанесите его в качестве маски для лица на 20 минут, затем смойте. Это может быть еженедельной процедурой для кожи.

Медово-йогуртовая маска

Хорошо известно, что мед полезен для увлажнения кожи. Что касается йогурта, то он может поддерживать повышенную эластичность кожи, согласно исследованию, опубликованному в Journal of Cosmetic Science в 2011 году. Смешайте обычный йогурт с медом, и нанесите на лицо. Оставьте эту смесь на лице на 15-20 минут. Используйте эту домашнюю маску для лица один раз в неделю для сияющей кожи.

Маска из яичного белка

"Яичный белок может помочь подтянуть кожу и уменьшить мелкие морщинки", — говорит эксперт. Нанесите взбитые яичные белки прямо на кожу и оставьте до полного высыхания, затем смойте. Используйте маску для лица из яичного белка два раза в неделю.

Крем с гиалуроновой кислотой

Фото: Freepik

Крем с гиалуроновой кислотой может глубоко увлажнить вашу кожу и помочь уменьшить появление мелких морщин. "Чтобы увидеть результаты, обязательно включите этот крем в свой ежедневный уход за кожей", — советует эксперт.

Сыворотка с витамином С

Во время исследования 2017 года, опубликованного в Journal Of Clinical And Aesthetic Dermatology, участники, которые использовали 10 процентов витамина С в течение 12-недельного периода, увидели снижение количества морщин. Витамин С способствует синтезу коллагена и уменьшает вредное воздействие солнца. Наносите эту сыворотку утром под солнцезащитный крем.

Пилинги с гликолевой кислотой

"Пилинги с гликолевой кислотой могут стимулировать выработку коллагена и улучшить текстуру кожи", — говорит доктор Малхотра. Во время процедуры дерматолог наносит пилинг на кожу, чтобы отшелушить внешний слой. Необходимо несколько сеансов каждые две-четыре недели.

Фракционная лазерная шлифовка

"Это может уменьшить глубокие морщины на лице и улучшить текстуру кожи, воздействуя лазером на определенные участки кожи", — говорит эксперт. Вам нужно провести от 1 до 3 процедур с интервалом от 4 до 6 недель.

Напомним, 5 витаминов и добавок, которые замедлят старение и уменьшат количество морщин.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту