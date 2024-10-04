Як позбутися зморшок на обличчі: 10 порад щодо боротьби зі старінням шкіри

Найчастіше зморшки з'являються внаслідок старіння, але інколи сонце та інші фактори довкілля також можуть спричинити утворення зморшок. Скористайтеся порадами, які допоможуть зменшити зморшки на обличчі та повернути молодість шкіри.

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Зморшки — це лінії, заломи або складки, які утворюються на шкірі в процесі старіння. Цей процес може прискоритися, якщо ви піддаєте шкіру впливу сонця протягом довгих годин без будь-якого захисту, п'єте мало води або не надаєте значення засобам для догляду за шкірою, які використовуєте. Зморшки поглиблюються і стають помітнішими, коли шкіра втрачає вологу та еластичність. Неможливо зупинити появу зморшок, але ви завжди можете вжити заходів, щоб уповільнити їхню появу. Про способи, які допоможуть зменшити зморшки на обличчі, пише Health Shots.

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Захист від сонця

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Незалежно від того, перебуваєте ви в приміщенні чи прогулюєтеся в парку, захист шкіри від сонця має важливе значення. Шукайте тінь, одягніть капелюх і легку сорочку з довгими рукавами, штани та сонцезахисні окуляри із захистом від ультрафіолету. Використовуйте водостійкий сонцезахисний крем широкого спектра дії з фактором захисту від сонця 30 (або вище), згідно з Американською академією дерматологічної асоціації.

Гель алое вера

Під час дослідження 2015 року, опублікованого в журналі Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, учасники віком від 20 до 50 років приймали добавки алое вера протягом 8 тижнів. Вони побачили значне поліпшення зморшок на обличчі. "Гель алое вера сприяє зволоженню шкіри і збільшенню вироблення колагену", — каже естетичний лікар і косметолог Каруна Малхотра. Ви також можете нанести свіжий гель алое вера на шкіру і змити його, залишивши на обличчі від 15 до 20 хвилин. Цей домашній засіб для зменшення зморшок можна використовувати щодня.

Кокосова олія

Кокосова олія не тільки зволожує шкіру, а й підвищує її еластичність. "Будьте обережні, втираючи невелику кількість кокосової олії в шкіру перед сном", — радить експерт.

Бананова маска

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Банан містить діоксид кремнію, який допомагає вашому організму синтезувати колаген. Це важливо для вашої шкіри, м'язів і кісток. Розімніть стиглий банан і нанесіть його як маску для обличчя на 20 хвилин, потім змийте. Це може бути щотижневою процедурою для шкіри.

Медово-йогуртова маска

Добре відомо, що мед корисний для зволоження шкіри. Що стосується йогурту, то він може підтримувати підвищену еластичність шкіри, згідно з дослідженням, опублікованим у Journal of Cosmetic Science 2011 року. Змішайте звичайний йогурт з медом, і нанесіть на обличчя. Залиште цю суміш на обличчі на 15-20 хвилин. Використовуйте цю домашню маску для обличчя один раз на тиждень для сяючої шкіри.

Маска з яєчного білка

"Яєчний білок може допомогти підтягнути шкіру і зменшити дрібні зморшки", — каже експерт. Нанесіть збиті яєчні білки прямо на шкіру і залиште до повного висихання, потім змийте. Використовуйте маску для обличчя з яєчного білка двічі на тиждень.

Крем із гіалуроновою кислотою

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Крем із гіалуроновою кислотою може глибоко зволожити вашу шкіру і допомогти зменшити появу дрібних зморшок. "Щоб побачити результати, обов'язково включіть цей крем у свій щоденний догляд за шкірою", — радить експерт.

Сироватка з вітаміном С

Під час дослідження 2017 року, опублікованого в Journal Of Clinical And Aesthetic Dermatology, учасники, які використовували 10 відсотків вітаміну С протягом 12-тижневого періоду, побачили зниження кількості зморшок. Вітамін С сприяє синтезу колагену та зменшує шкідливий вплив сонця. Наносьте цю сироватку вранці під сонцезахисний крем.

Пілінги з гліколевою кислотою

"Пілінги з гліколевою кислотою можуть стимулювати вироблення колагену і поліпшити текстуру шкіри", — каже доктор Малхотра. Під час процедури дерматолог наносить пілінг на шкіру, щоб відлущити зовнішній шар. Необхідно кілька сеансів кожні два-чотири тижні.

Фракційне лазерне шліфування

"Це може зменшити глибокі зморшки на обличчі та поліпшити текстуру шкіри, впливаючи лазером на певні ділянки шкіри", — каже експерт. Вам потрібно провести від 1 до 3 процедур з інтервалом від 4 до 6 тижнів.

Нагадаємо, 5 вітамінів і добавок, які сповільнять старіння і зменшать кількість зморшок.

Раніше Фокус писав про те, від яких напоїв з'являються зморшки.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця