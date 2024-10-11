Гены не виноваты: 5 факторов, которые заставляют вас стареть быстрее

Сигареты, алкоголь и недостаток сна могут способствовать тому, что вы будете выглядеть и чувствовать себя старше. Однако некоторые менее известные факторы образа жизни могут ускорить процесс старения.

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Каждый человек стареет по-разному и однозначно, определенную роль в этом процессе играют гены. Однако, помимо них, важную роль играет образ жизни и наши ежедневные привычки. "Даже если вы не можете обратить вспять все клеточные и молекулярные изменения, происходящие на протяжении жизни, вы можете замедлить темпы биологического старения, внеся некоторые изменения в образ жизни, — говорит Томас Буфорд, профессор геронтологии, гериатрии и паллиативной помощи в Университете Алабамы в Бирмингеме. — Никогда не поздно улучшить свое здоровье с возрастом". О неожиданных факторах, которые могут заставить вас стареть быстрее, пишет Verywell Health.

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Социальная изоляция

Фото: Pixabay

Недавний отчет показал, что почти четверть всех взрослых в возрасте 65 лет и старше социально изолированы. Одиночество и социальная изоляция могут повысить риск болезней сердца, инсульта и депрессии.

"Люди часто удивляются тому, как отсутствие социальных связей может значительно увеличить риск преждевременной смерти человека", — говорит гериатр Сара Б. Леонард

Активная социальная жизнь и поддержание чувства цели помогают пожилым людям оставаться здоровыми и жить дольше. Волонтерство, совместніе прогулки, вступление в книжній клуб или посещение библиотеки — хорошие способы оставаться продуктивными.

"Важно помнить, что здоровые отношения и сильная социальная поддержка важны на протяжении всей нашей жизни, но особенно во взрослом возрасте", — сказала Леонард.

Отказ от солнцезащитных очков

Если вы наносите солнцезащитный крем, когда выходите на улицу, это уже помогает предотвратить фотостарение кожи. Но не стоит забывать о солнцезащитных очках.

"Те из нас, кто не носит солнцезащитные очки или не имеет привычки наносить солнцезащитный крем на кожу по линии роста ресниц, могут получить повреждения от солнца и потерю эластичности кожи", — отмечает дерматолог, доктор медицины Айви Ли .

Ношение солнцезащитных очков не только защищает ваши глаза и окружающую кожу от вредных ультрафиолетовых лучей, но и не дает вам щуриться. Люди с привычкой щуриться или повторяющимися движениями век более склонны к образованию морщин.

Сидячий образ жизни

Фото: Freepik

Недавнее исследование связывает долгие часы просмотра телевизора с уменьшением шансов на здоровое старение, но замена этой привычки умеренными или легкими физическими нагрузками может повысить ваши шансы на здоровое старение.

Движение — это ключ к здоровому старению. Это не значит, что вам нужно готовиться к марафону или бежать за абонементом для персональных тренировок. Любая физическая активность принесет пользу, и лучше всего сосредоточиться на тех упражнениях, которые вам нравятся, отмечает Буфорд.

"Начните с того, что вы можете сделать сегодня и поставьте себе цель и задачу со временем увеличивать либо интенсивность, либо частоту, насколько это возможно", — добавил Буфорд.

Не игнорируйте силовые тренировки, которые могут помочь омолодить стареющую кожу, поддержать подвижность и сохранить мышечную массу.

Хронический стресс

Физические, умственные и эмоциональные стрессоры могут ускорить старение. Хронический стресс может нанести вред организму и вызвать воспаление, ускоряющее биологическое старение. Леонард добавляет, что хронический стресс может повлиять на часть ДНК, называемую теломерами, которая запускает процесс старения и увеличивает риск проблем со здоровьем.

Хотя может быть сложно устранить хронические стрессоры, особенно при ограниченных ресурсах, вы можете попытаться сосредоточиться на том, что вы можете изменить. Сон не менее семи часов каждую ночь, медитация, ограничение потребления алкоголя, движение и общение с людьми, которым вы доверяете, могут помочь справиться со стрессом.

Слишком много сахара

Фото: Freepik

Еда, которую вы едите, влияет на то, как вы выглядите и чувствуете себя. Некоторые исследования связывают питание с высоким содержанием ультраобработанных продуктов и добавленных сахаров с более быстрым биологическим старением.

"Для ответа на этот вопрос необходимы дополнительные исследования, но сейчас считается, что повышенное потребление сахара влияет на метильные группы на поверхности нашей ДНК, что может ускорить старение клеток", — отмечает диетолог из Чикаго Джен Брунинг.

Подобное питание может нанести вред психическому и сердечному здоровью, что сокращает продолжительность жизни человека. Ограничение этих продуктов и употребление разнообразных фруктов, овощей, цельного зерна и источников белка может способствовать здоровому старению.

"Питание может играть вспомогательную роль в защите от преждевременного старения, но наивно ожидать, что диета сама по себе может устранить ущерб от других факторов образа жизни, таких как курение, чрезмерное употребление алкоголя или жизнь в состоянии хронического стресса, — говорит Брунинг. — Пересмотрите свой образ жизни и вносите небольшие, устойчивые изменения по одному за раз, пока они не станут привычками".

Напомним, 5 худших продуктов, разрушающих коллаген и ускоряющих старение.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту