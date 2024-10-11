Гени не винні: 5 чинників, які змушують вас старіти швидше

Сигарети, алкоголь і нестача сну можуть сприяти тому, що ви матимете вигляд і почуватиметеся старшими. Однак деякі менш відомі чинники способу життя можуть прискорити процес старіння.

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Кожна людина старіє по-різному й однозначно, певну роль у цьому процесі відіграють гени. Однак, крім них, важливу роль відіграє спосіб життя і наші щоденні звички. "Навіть якщо ви не можете повернути назад усі клітинні та молекулярні зміни, що відбуваються впродовж життя, ви можете сповільнити темпи біологічного старіння, внісши деякі зміни до способу життя, — каже Томас Буфорд, професор геронтології, геріатрії та паліативної допомоги в Університеті Алабами в Бірмінгемі. — Ніколи не пізно поліпшити своє здоров'я з віком". Про несподівані чинники, які можуть змусити вас старіти швидше, пише Verywell Health.

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Соціальна ізоляція

Фото: Pixabay

Нещодавній звіт показав, що майже чверть усіх дорослих у віці 65 років і старше соціально ізольовані. Самотність і соціальна ізоляція можуть підвищити ризик хвороб серця, інсульту та депресії.

"Люди часто дивуються тому, як відсутність соціальних зв'язків може значно збільшити ризик передчасної смерті людини", — каже геріатр Сара Б. Леонард.

Активне соціальне життя і підтримання почуття мети допомагають літнім людям залишатися здоровими і жити довше. Волонтерство, спільні прогулянки, вступ до книжкового клубу або відвідування бібліотеки — хороші способи залишатися продуктивними.

"Важливо пам'ятати, що здорові стосунки і сильна соціальна підтримка важливі протягом усього нашого життя, але особливо в дорослому віці", — сказала Леонард.

Відмова від сонцезахисних окулярів

Якщо ви наносите сонцезахисний крем, коли виходите на вулицю, це вже допомагає запобігти фотостарінню шкіри. Але не варто забувати про сонцезахисні окуляри.

"Ті з нас, хто не носить сонцезахисних окулярів або не має звички наносити сонцезахисний крем на шкіру по лінії росту вій, можуть отримати ушкодження від сонця і втрату еластичності шкіри", — зазначає дерматологиня, докторка медицини Айві Лі .

Носіння сонцезахисних окулярів не тільки захищає ваші очі та навколишню шкіру від шкідливих ультрафіолетових променів, а й не дає вам жмуритися. Люди зі звичкою мружитися більш схильні до утворення зморшок.

Сидячий спосіб життя

Фото: Freepik

Нещодавнє дослідження пов'язує довгі години перегляду телевізора зі зменшенням шансів на здорове старіння, але заміна цієї звички помірними або легкими фізичними навантаженнями може підвищити ваші шанси на здорове старіння.

Рух — це ключ до здорового старіння. Це не означає, що вам потрібно готуватися до марафону або бігти за абонементом для персональних тренувань. Будь-яка фізична активність принесе користь, і найкраще зосередитися на тих вправах, які вам подобаються, зазначає Буфорд.

"Почніть із того, що ви можете зробити сьогодні, і поставте собі за мету і завдання з часом збільшувати або інтенсивність, або частоту, наскільки це можливо", — додав Буфорд.

Не ігноруйте силові тренування, які можуть допомогти омолодити шкіру, підтримати рухливість і зберегти м'язову масу.

Хронічний стрес

Фізичні, розумові та емоційні стресори можуть прискорити старіння. Хронічний стрес може завдати шкоди організму і викликати запалення, що прискорює біологічне старіння. Леонард додає, що хронічний стрес може вплинути на частину ДНК, звану теломерами, яка запускає процес старіння і збільшує ризик проблем зі здоров'ям.

Хоча може бути складно усунути хронічні стресори, особливо за обмежених ресурсів, ви можете спробувати зосередитися на тому, що ви можете змінити. Сон не менше семи годин щоночі, медитація, обмеження споживання алкоголю, рух і спілкування з людьми, яким ви довіряєте, можуть допомогти впоратися зі стресом.

Занадто багато цукру

Фото: Freepik

Їжа, яку ви їсте, впливає на те, як ви виглядаєте і почуваєтеся. Деякі дослідження пов'язують харчування з високим вмістом ультраоброблених продуктів і доданих цукрів з більш швидким біологічним старінням.

"Для відповіді на це питання необхідні додаткові дослідження, але зараз вважається, що підвищене споживання цукру впливає на метильні групи на поверхні нашої ДНК, що може прискорити старіння клітин", — зазначає дієтологиня з Чикаго Джен Брунінг.

Подібне харчування може завдати шкоди психічному та серцевому здоров'ю, що скорочує тривалість життя людини. Обмеження цих продуктів і вживання різноманітних фруктів, овочів, цільного зерна та джерел білка може сприяти здоровому старінню.

"Харчування може відігравати допоміжну роль у захисті від передчасного старіння, але наївно очікувати, що дієта сама собою може усунути шкоду від інших чинників способу життя, як-от паління, надмірне вживання алкоголю або життя в стані хронічного стресу, — каже Брунінг. — Перегляньте свій спосіб життя і вносьте невеликі, стійкі зміни по одній за раз, поки вони не стануть звичками".

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця