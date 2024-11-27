Брокколи и компания: почему полезно есть замороженные овощи зимой, — нутрициолог

Зимой мы не имеем такого разнообразия сезонных овощей, фруктов и ягод, поэтому обычно люди потребляют гораздо меньше клетчатки в=в этот период. Однако выход есть, ведь кроме сезонной тыквы, свеклы и капусты, вы всегда можете использовать замороженные овощи и фрукты. Эксклюзивно для Фокуса нутрициолог рассказывает о том, почему замороженные овощи даже полезнее, чем свежие.

В холодное время года нам хочется горячей, сытной и жирной пищи. И это нормально, ведь организм тратит больше энергии, однако такой рацион может негативно сказаться не только на вашей талии, но и на здоровье, ведь недостаток клетчатки может иметь ряд последствий для пищеварения. Именно поэтому возьмите за правило контролировать количество овощей и фруктов в рационе. На самом деле зимой также есть множество вариантов, которые помогут разнообразить рацион и дать организму необходимые нутриенты. И замороженные овощи, ягоды и фрукты один из лучших вариантов. Фокус спросил у нутрициолога Анны Буховской, в чем польза замороженных овощей, и каким лучше отдавать предпочтение.

"Замороженные овощи и фрукты зимой — это лучшая альтернатива, которая может быть для разнообразия рациона каждого человека. Они, по сравнению, например, с импортными, которые мы можем купить в магазине, могут содержать в себе гораздо больше витаминов и минералов, потому что их собирают в момент максимальной спелости, используя сразу шоковую заморозку", — говорит Анна Буховская.

Польза замороженных овощей

Фото: Freepik

При упоминании о замороженной кукурузе, брокколи или клубнике сразу возникает вопрос, а такая же польза у овощей и фруктов, которые мы замораживаем летом. Ведь часто люди думают о том, что максимально полезными являются только овощи, только что сорванные с грядки. Оказывается, замороженные овощи не теряют своей пользы, а даже наоборот.

"Конечно, определенная разница есть, ведь быстрая заморозка гораздо лучше работает и сохраняет пользу, но даже те овощи, которые мы замораживаем самостоятельно, все равно содержат много полезных веществ", — отмечает нутрициолог.

Это может вас удивить, но, по словам нутрициолога, если вы купите капусту, которая будет лежать в в холодильнике неделю, то за это время она потеряет много витаминов, особенно витамина С, ведь чем дольше продукт лежит, тем меньше становится концентрация этого витамина. Однако зимой мы едим мандарины, бананы, яблоки и другие продукты, которые содержат витамин С, поэтому дефицита его точно не будет. Тем не менее это наглядный пример, который показывает, как длительное хранение влияет на питательную ценность некоторых продуктов.

Быстрое приготовление

Фото: Freepik

Если мы говорим о ягодах, то обычно их добавляют к чему-то (овсянка, смузи, сырники и т.д.), а если речь об овощах, то они готовятся очень быстро. Учитывая это, вы можете быстро и просто разнообразить свой рацион пищей, которая будет очень полезной для вашего кишечника. Это всегда разный рацион, разный вкус, визуально разные цвета, которые к тому же поднимают зимой настроение.

Как выбрать заморозку?

В супермаркетах продается множество вариантов различных замороженных овощей, смесей и миксов, поэтому часто можно запутаться в выборе.

"Если говорить о том, какие лучше выбирать, то я бы рекомендовала здесь отталкиваться от собственного вкуса. А для того, чтобы это делать, нужно их попробовать", — советует Анна Буховская.

Однако, все же есть несколько правил, которые следует учитывать, выбирая тот или иной замороженный продукт. Во-первых, в составе не должно быть никаких добавок.

"Это должны быть просто замороженные овощи, иногда к ним может добавляться пакетик со специями. Я рекомендую добавлять специи отдельно и покупать только натуральные, без соли в составе", — советует нутрициолог, — "Соль мы добавляем отдельно всегда и это тот продукт, который стоит уменьшать в рационе, но не исключать. Здесь также должен быть баланс".

Пробуйте различные варианты и выбирайте только по собственным предпочтениям. "Например, мне очень нравится весенняя смесь, где брокколи, морковь, цветная капуста иногда брюссельская, ведь у разных производителей разный состав. Но я не ем зимой только ее, у меня в морозилке всегда есть и мексиканская смесь, там где кукуруза и стручковая фасоль", — отмечает Анна Буховская.

На самом деле замороженные овощи — это очень полезный и легкий в приготовлении продукт, который может сэкономить ваше время. Вы можете найти различные миксы, для омлетов и т.д., которые можно перед тем как вливать взбитые яйца просто разогреть несколько минут на сковороде. И у вас за несколько минут готово полноценное блюдо, остается только добавить хлеб.

"Использование разнообразных смесей — это хороший способ добавить в рацион бобовые, которые многие не едят. Там их немного, но это лучше, чем их не добавлять в рацион вообще", — подчеркивает нутрициолог. "Поэтому сказать, какую конкретно смесь выбирать, я не могу. Можно покупать отдельно брокколи, отдельно цветную капусту, я за то, чтобы было разнообразие".

Фото: Freepik

Нутрициолог рекомендует дома иметь 2 или 3 разновидности смесей. Тем более сейчас есть различные службы доставки, которые доставляют замороженные продукты большими пакетами, по 2,5 кг, это удобно и надолго хватает.

"Выбирайте те, которые вкусные и нравятся именно вам, пробуйте разные, не только кукурузу, а еще добавляйте, например, горошек или какие-то миксы. Миксы — это очень хорошо, потому что это сразу добавляет разнообразия в рацион", — советует Анна Буховская. "К тому же, вы можете покупать не только готовые смеси, но и миксовать самостоятельно, это также будет очень хорошо".

Что лучше добавить в оливье?

Скоро рождественские и новогодние праздники, все будут готовить любимые салаты с кукурузой и горошком в составе. Чаще всего люди покупают консервированные, однако замороженные горошек и кукуруза ничем не хуже, наоборот.

"Замороженные будут лучше, чем консервированные чисто из-за того, что, во-первых, в них будет немного больше витаминов, во-вторых, меньше соли. В консервацию всегда добавляют дополнительно соль, сахар, уксус и т.д., а в замороженных всего этого нет", — говорит нутрициолог.

Для того, чтобы добавить горошек или кукурузу в салат, просто залейте их на 2 минуты кипятком — и готово. Эти овощи можно добавлять не только в праздничные салаты, но и, например, к яичнице на завтрак или к другим приемам пищи.

"Если человек любит консервированные, конечно он может брать и их. Это не тот продукт, который мы едим на завтрак, обед и ужин, поэтому иногда они также могут быть в рационе. Это лучше, чем вообще без овощей и фруктов", — подытожила Анна Буховская.

Напомним, 8 лучших фруктов и овощей, которые можно не чистить.

Ранее Фокус писал о том, какие овощи нельзя есть, если вы хотите похудеть.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту