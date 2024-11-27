Броколі та компанія: чому корисно їсти заморожені овочі взимку, — нутриціологиня

Зимою ми не маємо такого розмаїття сезонних овочів, фруктів та ягід, тому зазвичай люди споживають набагато менше клітковини в цей період. Проте вихід є, адже крім сезонного гарбуза, буряка й капусти, ви завжди можете використовувати заморожені овочі та фрукти. Ексклюзивно для Фокуса нутриціологиня розповідає про те, чому заморожені овочі навіть корисніші, ніж свіжі.

У холодну пору року нам хочеться гарячої, ситної та жирної їжі. І це нормально, адже організм витрачає більше енергії, проте такий раціон може негативно позначитися не лише на вашій талії, а й на здоров’ї, адже нестача клітковини може спричинити низку наслідків для травлення. Саме тому візьміть за правило контролювати кількість овочів і фруктів у раціоні. Насправді взимку також є безліч варіантів які допоможуть урізноманітнити раціон та дати організму необхідні нутрієнти. І заморожені овочі, ягоди та фрукти — один із найкращих варіантів. Фокус запитав у нутриціологині Анни Буховської, в чому користь заморожених овочів, та яким краще надавати перевагу.

"Заморожені овочі та фрукти взимку — це найкраща альтернатива задля різноманітності раціону кожної людини. Вони, у порівнянні, наприклад, з імпортними, які ми купуємо в магазині, можуть містити в собі набагато більше вітамінів та мінералів, через те, що їх збирають у момент максимальної стиглості, використовуючи одразу шокову заморозку", — каже Анна Буховська.

Користь заморожених овочів

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При згадці про заморожену кукурудзу, броколі або полуницю одразу постає питання, а чи така сама користь в овочів та фруктів, які ми заморожуємо влітку. Адже часто люди думають про те, що максимально корисними є лише овочі, щойно зірвані з грядки. Виявляється, заморожені овочі не втрачають своєї користі, навіть навпаки.

"Звичайно, певна різниця є, адже швидка заморозка набагато ліпше працює та зберігає користь, але й ті овочі, які ми заморожуємо самостійно, все одно містять багато корисних речовин", — наголошує нутриціологиня.

Це може вас здивувати, але, за словами нутриціологині, якщо ви купите капусту, яка лежатиме у в холодильнику тиждень, то за цей час вона втратить багато вітамінів, особливо вітаміну С, адже що довше продукт лежить, то меншою стає концентрація цього вітаміну. Однак узимку ми їмо мандарини, банани, яблука та інші продукти, які містять вітамін С, тому дефіциту його точно не буде. Проте це наочний приклад, який показує, як тривале зберігання впливає на поживну цінність деяких продуктів.

Швидке приготування

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Якщо ми говоримо про ягоди, то зазвичай їх додають до чогось (вівсянка, смузі, сирники тощо), а якщо йдеться про овочі, то вони готуються дуже швидко. З огляду на це, ви можете швидко та просто урізноманітнити свій раціон їжею, яка буде дуже корисною для вашого кишківника. Це завжди різний раціон, різний смак, візуально різні кольори, які до того ж підіймають взимку настрій.

Як обрати заморозку?

В супермаркетах продається безліч варіантів різноманітних заморожених овочів, сумішей та міксів, тому часто можна заплутатись у виборі.

"Якщо говорити про те, які краще обирати, то я б рекомендувала тут відштовхуватись від власного смаку. А для того, щоб це робити, потрібно їх спробувати", — радить Анна Буховська.

Однак, все ж є декілька правил, на які варто зважати, обираючи той чи інший заморожений продукт. По-перше, у складі не має бути жодних доданків.

"Це мають бути просто заморожені овочі, іноді до них може додаватися пакетик зі спеціями. Я рекомендую додавати спеції окремо та купувати лише натуральні, без солі в складі", — радить нутриціологиня. – "Сіль ми додаємо окремо завжди й це той продукт, який варто зменшувати в раціоні, але не виключати. Тут також має бути баланс".

Пробуйте різноманітні варіанти та обирайте тільки за власними уподобаннями. "Наприклад, мені дуже подобається весняна суміш, де броколі, морква, цвітна капуста іноді брюссельська, адже у різних виробників різний склад. Але я не їм взимку лише її, в мене в морозилці завжди є і мексиканська суміш, там де кукурудза і стручкова квасоля". – зазначає Анна Буховська.

Насправді заморожені овочі – це дуже корисний та легкий у приготуванні продукт, який може зекономити ваш час. Ви можете знайти різноманітні мікси, для омлетів тощо, які можна перед тим як вливати збиті яйця просто розігріти кілька хвилин на сковороді. І у вас за кілька хвилин готова повноцінна страва, залишається лише додати хліб.

"Використання різноманітних сумішей — це гарний спосіб додати до раціону бобові, які багато хто не їсть. Там їх небагато, але це краще, ніж їх не додавати в раціон взагалі", — підкреслює нутриціологиня. "Тому сказати, яку конкретно суміш обирати, я не можу. Можна купувати окремо броколі, окремо цвітну капусту, я за те, щоб була різноманітність".

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Нутриціологиня рекомендує вдома мати 2 чи 3 різновидності сумішей. Тим паче зараз є різноманітні служби доставки, які доставляють заморожені продукти великими пакетами, по 2,5 кг, це зручно і надовго вистачає.

"Обирайте ті, що смачні та подобаються саме вам, куштуйте різні, не тільки кукурудзу, а ще додавайте, наприклад, горошок або якісь мікси. Мікси – це дуже добре, бо це одразу додає різноманітності до раціону", — радить Анна Буховська. "До того є, ви можете купувати не лише готов суміші, а й міксувати самостійно, це також буде дуже добре".

Що краще додати в олів’є?

Скоро різдвяні та новорічні свята, всі будуть готувати улюблені салати з кукурудзою та горошком у складі. Найчастіше люди купують консервовані, проте заморожені горошок та кукурудза нічим не гірші, навпаки.

"Заморожені будуть краще, ніж консервовані чисто через те, що, по-перше, в них буде трішки більше вітамінів, по-друге, менше солі. В консервацію завжди додають додатково сіль, цукор, оцет тощо, а в заморожених усього цього немає", — каже нутриціологиня.

Для того, щоб додати горошок або кукурузду до салату, просто залийте їх на 2 хвилини окропом – і готово. Ці овочі можна додавати не лише у святкові салати, а й, наприклад, до яєшні на сніданок або до інших прийомів їжі.

"Якщо людина любить консервовані, звичайно вона може брати і їх. Це не той продукт, який ми їмо на сніданок, обід та вечер., вони \також можуть бути в раціонію, тому іноді ці . Це краще, ніж взагалі без овочів і фруктів", — підсумувала Анна Буховська.

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