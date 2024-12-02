Мерзнут ноги ночью: 6 простых способов, которые помогут согреться

Плохое кровообращение и недостаток движения – лишь некоторые причины замерзших ног во время сна. Узнайте, почему еще это происходит и как сделать так, чтобы ночью ноги не мерзли.

Кроме плохого кровообращения, причиной холодных ног может быть анемия и усталость. Какой бы ни была причина, холодные ноги не дадут вам уснуть и станут причиной дискомфорта и бессонной ночи. Как с помощью простых домашних средств избавиться от этой проблемы и спокойно спать ночью. Об этом пишет OnlyMyHealth.

Носите носки

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Если у вас мерзнут ноги, наденьте мягкие пушистые носки. Это поможет вашим ногам согреться и сохранит тепло во время сна.

Попарьте ноги

Перед сном 10-15 минут подержите ноги в теплой воде с солью. Это расслабит напряженные мышцы и избавит от холодных ног.

Поднимите ноги вверх

Лягте и положите ноги на подушку, чтобы улучшить кровообращение в ногах и предотвратить замерзание ног в ночное время.

Избегайте обезвоживания

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Пейте достаточное количество воды в течение дня. Это улучшит кровообращение и снизит мышечную усталость, предотвращая замерзание ног.

Делайте растяжку

Делайте легкие упражнения на растяжку, чтобы расслабить мышцы. Это способствует лучшей циркуляции крови в ногах и помогает улучшить теплообмен в конечностях.

Используйте грелку

Воспользуйтесь грелкой или наберите бутылку с тепло водой, чтобы согреть ноги. Это позволит расслабить спазмированные мышцы и убрать дискомфорт.

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