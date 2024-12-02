Мерзнуть ноги вночі: 6 простих способів, які допоможуть зігрітися

Поганий кровообіг і брак руху — лише деякі причини замерзлих ніг під час сну. Дізнайтеся, чому ще це відбувається і як зробити так, щоб вночі ноги не мерзли.

Крім поганого кровообігу, причиною холодних ніг може бути анемія і втома. Якою б не була причина, холодні ноги не дадуть вам заснути і стануть причиною дискомфорту та безсонної ночі. Як за допомогою простих домашніх засобів позбутися цієї проблеми і спокійно спати вночі. Про це пише OnlyMyHealth.

Носіть шкарпетки

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Якщо у вас мерзнуть ноги, одягніть м'які пухнасті шкарпетки. Це допоможе вашим ногам зігрітися і збереже тепло під час сну.

Попарте ноги

Перед сном 10-15 хвилин потримайте ноги в теплій воді з сіллю. Це розслабить напружені м'язи й позбавить холодних ніг.

Підніміть ноги вгору

Ляжте і покладіть ноги на подушку, щоб поліпшити кровообіг у ногах і запобігти замерзанню ніг у нічний час.

Уникайте зневоднення

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Пийте достатню кількість води протягом дня. Це поліпшить кровообіг і знизить м'язову втому, запобігаючи замерзанню ніг.

Робіть розтяжку

Робіть легкі вправи на розтяжку, щоб розслабити м'язи. Це сприяє кращій циркуляції крові в ногах і допомагає поліпшити теплообмін у кінцівках.

Використовуйте грілку

Скористайтеся грілкою або наберіть пляшку з теплою водою, щоб зігріти ноги. Це дасть змогу розслабити спазмовані м'язи та прибрати дискомфорт.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця