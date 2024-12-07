Так вы никогда не похудеете: 4 признака медленного обмена веществ

Если речь идет об активности метаболизма, то это вопрос очень индивидуальный и зависит от многих факторов. Неэффективный обмен веществ может быть генетическим, но он также может быть результатом частых диет и дефицита питательных веществ.

Термин "медленный" не совсем точен, когда речь идет о метаболизме. Термин "эффективный" был бы более подходящим. При "неэффективном" обмене веществ организм может использовать калории менее эффективно. Это означает, что организм имеет меньше доступной энергии для выполнения важных функций в организме, таких как иммунная система, регенерация, сила, выносливость или когнитивные способности. О симптомах, которые могут указывать на неэффективный метаболизм, пишет Fit For Fun.

Вы часто мерзнете

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Когда температура на улице падает, мы все замерзаем, но некоторые люди являются настоящими мерзляками, независимо от того, насколько холодно на улице. В частности, их руки и ноги часто ледяные, что является предупреждающим сигналом от организма. В таком случае организм отходит на второй план, так как производство тепла не стоит на первом месте в списке приоритетных процессов, необходимых для выживания. Лучшим лекарством являются физические упражнения. Даже если вам может быть трудно встать, совершите короткую прогулку или отправьтесь на пробежку, это простимулирует кровообращение и согреет вас.

У вас сухая кожа

Сухая кожа время от времени является нормальным явлением, так как перепады температур или теплый воздух удаляют влагу с кожи. Однако, если кожа кажется особенно грубой и ломкой, это также может быть связано с обменом веществ. Старайтесь пить больше воды – эмпирическое правило гласит, что нужно выпивать 2 литра в течение дня. Это ускоряет обмен веществ и в то же время увлажняет кожу.

У вас выпадают волосы

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Когда ваше тело находится на заднем плане, кожа головы и, следовательно, волосы становятся менее ухоженными. Результатом может быть выпадение волос и их ломкость. Однако выпадение волос может иметь и другие причины. Например, некоторые люди страдают от генетического выпадения волос.

Вы часто устаете

Вы просыпаетесь утром и уже истощены? Боретесь с этим с самого утра, пока не впадаете в большой дневной спад самое позднее к 3 часам дня? Это классический признак нарушенного обмена веществ. С помощью коротких упражнений, например, 15 минут йоги или прогулки на свежем воздухе, вы стимулируете свой метаболизм. Занимаясь спортом в течение дня, вы также устанете к вечеру и лучше заснете.

Люди с неэффективным обменом веществ часто не снабжают организм достаточным количеством питательных веществ в течение длительного времени. Многие диеты подразумевают потребление меньшего количества калорий, однако это может быстро привести к нехватке питательных веществ. Плохой или слишком большой стресс, отсутствие восстановления, а также односторонние и слишком малые физические нагрузки также могут привести к нарушению обмена веществ.

Как ускорить метаболизм

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Больше физических упражнений. Лучший совет для запуска метаболизма — это физические упражнения. Неважно, занимаетесь ли вы потной гимнастикой HIIT или расслабляетесь с помощью легкой йоги, главное, чтобы вы двигали своим телом.

Достаточный отдых. Для большинства людей стресс является неотъемлемой частью повседневной жизни, и его трудно избежать. Тем не менее старайтесь регулярно успокаиваться. Віделите 15 минут в день, которые принадлежат только вам: почитайте книгу, примите ванну или сделайте что-то еще, что заставит вас чувствовать себя хорошо. Самое главное, чтобы это расслабило вас.

Продукты, богатые питательными веществами. Обеспечьте свой организм продуктами, богатыми питательными веществами и достаточнім количеством белка, потому что только тогда ваше тело сможет работать на полную мощность, а также ускорить метаболизм.

Хорошо высыпайтесь ночью. Спите не менее шести-восьми часов каждую ночь. Кроме того, следует следить за качеством сна. Если вы часто просыпаетесь ночью, то спросите себя, почему. Это может значительно улучшить ваш сон и ускорить восстановление.

Чаще бывайте на свежем воздухе. Проводите не менее получаса каждый день на свежем воздухе при дневном свете. Даже когда солнце не светит, ваш организм усваивает витамин D. Витамин D и физические упражнения на свежем воздухе могут оказать положительное влияние на ваш метаболизм.

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