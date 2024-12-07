Так вы никогда не похудеете: 4 признака медленного обмена веществ
Если речь идет об активности метаболизма, то это вопрос очень индивидуальный и зависит от многих факторов. Неэффективный обмен веществ может быть генетическим, но он также может быть результатом частых диет и дефицита питательных веществ.
Термин "медленный" не совсем точен, когда речь идет о метаболизме. Термин "эффективный" был бы более подходящим. При "неэффективном" обмене веществ организм может использовать калории менее эффективно. Это означает, что организм имеет меньше доступной энергии для выполнения важных функций в организме, таких как иммунная система, регенерация, сила, выносливость или когнитивные способности. О симптомах, которые могут указывать на неэффективный метаболизм, пишет Fit For Fun.
Вы часто мерзнете
Когда температура на улице падает, мы все замерзаем, но некоторые люди являются настоящими мерзляками, независимо от того, насколько холодно на улице. В частности, их руки и ноги часто ледяные, что является предупреждающим сигналом от организма. В таком случае организм отходит на второй план, так как производство тепла не стоит на первом месте в списке приоритетных процессов, необходимых для выживания. Лучшим лекарством являются физические упражнения. Даже если вам может быть трудно встать, совершите короткую прогулку или отправьтесь на пробежку, это простимулирует кровообращение и согреет вас.
У вас сухая кожа
Сухая кожа время от времени является нормальным явлением, так как перепады температур или теплый воздух удаляют влагу с кожи. Однако, если кожа кажется особенно грубой и ломкой, это также может быть связано с обменом веществ. Старайтесь пить больше воды – эмпирическое правило гласит, что нужно выпивать 2 литра в течение дня. Это ускоряет обмен веществ и в то же время увлажняет кожу.
У вас выпадают волосы
Когда ваше тело находится на заднем плане, кожа головы и, следовательно, волосы становятся менее ухоженными. Результатом может быть выпадение волос и их ломкость. Однако выпадение волос может иметь и другие причины. Например, некоторые люди страдают от генетического выпадения волос.
Вы часто устаете
Вы просыпаетесь утром и уже истощены? Боретесь с этим с самого утра, пока не впадаете в большой дневной спад самое позднее к 3 часам дня? Это классический признак нарушенного обмена веществ. С помощью коротких упражнений, например, 15 минут йоги или прогулки на свежем воздухе, вы стимулируете свой метаболизм. Занимаясь спортом в течение дня, вы также устанете к вечеру и лучше заснете.
Люди с неэффективным обменом веществ часто не снабжают организм достаточным количеством питательных веществ в течение длительного времени. Многие диеты подразумевают потребление меньшего количества калорий, однако это может быстро привести к нехватке питательных веществ. Плохой или слишком большой стресс, отсутствие восстановления, а также односторонние и слишком малые физические нагрузки также могут привести к нарушению обмена веществ.
Как ускорить метаболизм
Больше физических упражнений. Лучший совет для запуска метаболизма — это физические упражнения. Неважно, занимаетесь ли вы потной гимнастикой HIIT или расслабляетесь с помощью легкой йоги, главное, чтобы вы двигали своим телом.
Достаточный отдых. Для большинства людей стресс является неотъемлемой частью повседневной жизни, и его трудно избежать. Тем не менее старайтесь регулярно успокаиваться. Віделите 15 минут в день, которые принадлежат только вам: почитайте книгу, примите ванну или сделайте что-то еще, что заставит вас чувствовать себя хорошо. Самое главное, чтобы это расслабило вас.
Продукты, богатые питательными веществами. Обеспечьте свой организм продуктами, богатыми питательными веществами и достаточнім количеством белка, потому что только тогда ваше тело сможет работать на полную мощность, а также ускорить метаболизм.
Хорошо высыпайтесь ночью. Спите не менее шести-восьми часов каждую ночь. Кроме того, следует следить за качеством сна. Если вы часто просыпаетесь ночью, то спросите себя, почему. Это может значительно улучшить ваш сон и ускорить восстановление.
Чаще бывайте на свежем воздухе. Проводите не менее получаса каждый день на свежем воздухе при дневном свете. Даже когда солнце не светит, ваш организм усваивает витамин D. Витамин D и физические упражнения на свежем воздухе могут оказать положительное влияние на ваш метаболизм.
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