Так ви ніколи не схуднете: 4 ознаки повільного обміну речовин

Якщо йдеться про активність метаболізму, то це питання дуже індивідуальне і залежить від багатьох чинників. Неефективний обмін речовин може бути генетичним, але він також може бути результатом частих дієт і дефіциту поживних речовин.

Термін "повільний" не зовсім точний, коли йдеться про метаболізм. Термін "ефективний" був би більш відповідним. При "неефективному" обміні речовин організм може використовувати калорії менш ефективно. Це означає, що організм має менше доступної енергії для виконання важливих функцій в організмі, таких як імунна система, регенерація, сила, витривалість або когнітивні здібності. Про симптоми, які можуть вказувати на неефективний метаболізм, пише Fit For Fun.

Ви часто мерзнете

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Коли температура на вулиці падає, ми всі замерзаємо, але деякі люди є справжніми мерзляками, незалежно від того, наскільки холодно на вулиці. Зокрема, їхні руки та ноги часто крижані, що є попереджувальним сигналом від організму. У такому разі організм відходить на другий план, оскільки виробництво тепла не стоїть на першому місці в списку пріоритетних процесів, необхідних для виживання. Найкращими ліками є фізичні вправи. Навіть якщо вам може бути важко встати, зробіть коротку прогулянку або рушайте на пробіжку, це простимулює кровообіг і зігріє вас.

У вас суха шкіра

Суха шкіра час від часу є нормальним явищем, оскільки перепади температур або тепле повітря видаляють вологу зі шкіри. Однак, якщо шкіра здається особливо грубою і ламкою, це також може бути пов'язано з обміном речовин. Намагайтеся пити більше води — емпіричне правило говорить, що потрібно випивати 2 літри протягом дня. Це прискорює обмін речовин і водночас зволожує шкіру.

У вас випадає волосся

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Коли ваше тіло перебуває на задньому плані, шкіра голови і, отже, волосся стає менш доглянутим. Результатом може бути випадіння волосся та його ламкість. Однак випадіння волосся може мати й інші причини. Наприклад, деякі люди страждають від генетичного випадіння волосся.

Ви часто втомлюєтеся

Ви прокидаєтеся вранці і вже виснажені? Боретеся з цим від самого ранку, поки не впадаєте у великий денний спад найпізніше до 3 години дня? Це класична ознака порушеного обміну речовин. За допомогою коротких вправ, наприклад, 15 хвилин йоги або прогулянки на свіжому повітрі, ви стимулюєте свій метаболізм. Займаючись спортом протягом дня, ви також втомитеся до вечора і краще заснете.

Люди з неефективним обміном речовин часто не забезпечують організм достатньою кількістю поживних речовин протягом тривалого часу. Багато дієт передбачають споживання меншої кількості калорій, однак це може швидко призвести до нестачі поживних речовин. Поганий або занадто великий стрес, відсутність відновлення, а також односторонні та занадто малі фізичні навантаження також можуть призвести до порушення обміну речовин.

Як прискорити метаболізм

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Більше фізичних вправ. Найкраща порада для запуску метаболізму — це фізичні вправи. Неважливо, чи займаєтеся ви спітнілою гімнастикою HIIT, чи розслабляєтеся за допомогою легкої йоги, головне, щоб ви рухали своїм тілом.

Достатній відпочинок. Для більшості людей стрес є невід'ємною частиною повсякденного життя, і його важко уникнути. Проте намагайтеся регулярно заспокоюватися. Виділіть 15 хвилин на день, які належать тільки вам: почитайте книжку, прийміть ванну або зробіть щось іще, що змусить вас почуватися добре. Найголовніше, щоб це розслабило вас.

Продукти, багаті поживними речовинами. Забезпечте свій організм продуктами, багатими поживними речовинами та достатньою кількістю білка, тому що тільки тоді ваше тіло зможе працювати на повну потужність, а також прискорити метаболізм.

Добре висипайтеся вночі. Спіть щонайменше шість-восьми годин щоночі. Крім того, слід стежити за якістю сну. Якщо ви часто прокидаєтеся вночі, то запитайте себе, чому. Це може значно поліпшити ваш сон і прискорити відновлення.

Частіше бувайте на свіжому повітрі. Проводьте не менше півгодини щодня на свіжому повітрі при денному світлі. Навіть коли сонце не світить, ваш організм засвоює вітамін D. Вітамін D і фізичні вправи на свіжому повітрі можуть мати позитивний вплив на ваш метаболізм.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця