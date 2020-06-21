Вдохновленные ностальгией. 3 лимитированные серии автомобилей, посвященные славному прошлому

Aston Martin DBS Superleggera OHMSS Edition

Стоимость: £300 тыс. (в Великобритании)

Двигатель: 5,2 литра (725 л.с.)

Разгон от 0 до 100 км/ч: 3,4 сек.

Максимальная скорость: 340 км/ч

Aston Martin умеет придумывать для своих авто красивые названия, вроде Valhalla, но порой у производителя получается нечто похожее на DBS Superleggera OHMSS Edition. Впрочем, за труднопроизносимым названием кроется дань уважения фильму про Джеймса Бонда "На секретной службе Ее Величества" (On Her Majesty’s Secret Service). В прошлом году картине исполнилось 50 лет, и Aston Martin, чьи автомобили уже много лет спасают мир вместе с агентом 007, решил отметить этот юбилей.

Кузов модели выкрашен в цвет Olive Green, как и DBS, за рулем которого в 1969-м сидел Бонд в исполнении Джорджа Лэзенби. Кроме того, автомобиль получил оригинальные колесные диски, салон, отделанный черной кожей и серой алькантарой, а также памятные таблички на дверных порогах. Ну и какой автомобиль Бонда без небольшого секрета! Установить в DBS Superleggera ракеты или хотя бы катапульту Aston Martin вряд ли бы кто разрешил, а вот ящик, рассчитанный на две бутылки шампанского и четыре бокала, производитель установить смог. Тираж OHMSS Edition ограничен 50 экземплярами.

Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition

Стоимость: €183 тыс. (в Германии)

Двигатель: 3,0 литра (450 л. с.)

Разгон от 0 до 100 км/ч: 3,6 сек.

Максимальная скорость: 304 км/ч

Недавно в линейке Porsche появилась новая 911 Targa 4S из лимитированной серии Heritage Design Edition, в которой немецкий автопроизводитель воплотил всю свою тоску по 1950-м годам. А заодно и по 1960-м, и по 1970-м, и по 1980-м. Ностальгические нотки проявились в отделке интерьера и экстерьера спорткара.

Кузов модели выкрашен в эксклюзивный цвет Cherry Metallic, дополненный белыми гоночными полосами и номером (от 0 до 99), напоминающими об автоспортивном прошлом. В довершение к этому дизайнеры Porsche снабдили спорткар фирменными гербами бренда образца 1963-го, украшающими кузов и салон. К слову, в салоне новинки, который может быть оформлен в красно-бежевой или черно-бежевой цветовой гамме, можно найти вельветовые акценты отделки — такой материал использовался ещё в модели Porsche 356, выпускавшейся в середине минувшего века.

Финальным аккордом служит эксклюзивный хронограф 911 Targa 4S Heritage Design Edition, который разработан специально к выходу спецверсии и, как и она, будет выпущен ограниченным тиражом в 992 экземпляра.

Ford GT Heritage Edition

Стоимость: более $450 тыс. (в США)

Двигатель: 3,5 литра (647 л. с.)

Разгон от 0 до 96 км/ч: 3 сек.

Максимальная скорость: 347 км/ч

В истории американского автопрома, насчитывающей более 100 лет, хватает культовых автомобилей, но мало какой может тягаться с Ford GT40. Это было первое американское авто, одержавшее победу в престижной гонке на выносливость 24 часа Ле-Мана, — событие, которое легло в основу прошлогоднего фильма "Ford против Ferrari". Американский автогигант не смог забыть триумфов Ле-Мана и в прошлом году подготовил лимитированную серию модели под названием Ford GT Heritage Edition.

Главная отличительная черта автомобиля — оранжево-голубой окрас. В 1960-х гоночные авто Ford выступали в таких цветах в Ле-Мане, отдавая должное спонсору — американской нефтяной компании Gulf Oil. Кроме того, кузов модели украшен номером "9" или "6". Под такими номерами выступали автомобили, выигравшие 24-часовой марафон в 1968-м и 1969 году соответственно. Помимо культового окраса и памятных номеров, GT Heritage Edition может похвастаться карбоновыми элементами отделки, 20-дюймовыми алюминиевыми дисками и обшитым алькантарой салоном. Тираж модели ограничен и рассчитан всего на два модельных года выпуска — 2019-й и 2020-й. Первый экземпляр продан в начале прошлого года на аукционе за $2,5 млн.