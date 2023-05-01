На продажу выставили редчайший Ford Focus с системой закиси азота (фото)

Ford Focus доработан американским тюнинг-ателье Saleen, которое сделало хэтчбек более стильным и быстрым. Автомобиль проехал всего 17 380 км и имеет неплохое состояние.

На аукцион выставили редкий заряженный хэтчбек Ford Focus от американского тюнинг-ателье Saleen. Подробности об авто сообщили на сайте Cars and Bids.

Saleen оснастили Ford Focus первого поколения новым кузовным обвесом. На капоте появился большой воздухозаборник. Всего было выпущено 75 таких авто.

На крышку багажника установили большой спойлер. Выхлопные патрубки установлены по центру и визуально делают автомобиль более спортивным.

Выхлопные патрубки расположены по центру Фото: Cars and Bids

Ford Focus Saleen N20 также получил новые колесные диски и доработанную подвеску. В салоне появились алюминиевая ручка переключения передач и стальные педали.

Внутри установили алюминиевую ручку переключения передач и стальные педали Фото: Cars and Bids

Под капотом расположен 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель Duratec мощностью 150 л.с. и 210 Нм крутящего момента. Он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой переключения передач.

Отличительной чертой Ford Focus Saleen N20 является наличие системы впрыска закиси азота. Она добавляет автомобилю дополнительные 75 л.с. при активации.

Пробег авто составляет всего 17 380 км. Он хорошо сохранился, но на кузове присутствуют некоторые следы эксплуатации.

Торги за редкий хэтчбек заканчиваются через два дня. Сейчас максимальная ставка составляет 13 333 доллара.

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