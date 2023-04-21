Культовый спорткар Honda 2000-х получил современную 306-сильную версию (фото)

Проект Honda S2000R является данью уважения оригинальному спорткару. Внешне тюнинг-проект отличается от стандартного авто новым кузовным обвесом и дисками от Honda Civic Type R.

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Тюнинг-ателье Evasive Motorsports представило необычный рестомод спорткара Honda S2000 с 306-сильным двигателем. Об этом сообщили на сайте Motor1.

Honda S2000 выпускалась с 1999 по 2009 год. Спорткар с открытым верхом завоевал огромную популярность благодаря отточенной управляемости и мощному атмосферному двигателю.

Проект Honda S2000R является данью уважения оригинальному спорткару. Тюнеры решили представить, как бы выглядел заряженный вариант Type R, который, так и не поступил в производство.

Внешне тюнинг-проект отличается от стандартного авто новым кузовным обвесом и дисками от Honda Civic Type R. Сзади установили большой спойлер.

Задний спойлер помогает прижимать спорткар к земле на высокой скорости Фото: Evasive Motorsports

Стандартный двигатель F20 заменили на 2-литровый мотор K20 с турбонаддувом от Civic Type R в кузове EP3. Его оснастили новым впускным коллектором от Evasive, модернизированной выхлопной системой, выпускным коллектором Mugen из углеродного волокна и системой управления MoTec M140. В итоге удалось получить мощность в 306 л.с.

Honda S2000R получила двигатель от Civic Type R в кузове EP3 Фото: Evasive Motorsports

Для тех, кому мало базовой мощности, Evasive Motorsports предлагают пакет доработок, повышающих отдачу до 600 л.с. Они доступны за доплату.

Вместе с двигателем работает оригинальная шестиступенчатая механическая коробка передач от S2000. Модернизированный дифференциал повышенного трения помогает справиться с большой мощностью.

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В интерьере установили два ковшеобразных сидения. Оригинальную приборную панель заменили на цифровую.

На спорткар установили цифровую приборную панель Фото: Evasive Motorsports

Покупатели могут приобрести Honda S2000R "под ключ" или предоставить свой собственный автомобиль для модернизации. Стоимость проекта будет объявлена ​​позже.

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