Культовий спорткар Honda 2000-х отримав сучасну 306-сильну версію (фото)

Проєкт Honda S2000R є даниною поваги до оригінального спорткара. Зовні тюнінг-проєкт відрізняється від стандартного авто новим кузовним обвісом та дисками від Honda Civic Type R.

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Тюнінг-ательє Evasive Motorsports представило незвичайний рестомод спорткара Honda S2000 з 306-сильним двигуном. Про це повідомили на сайті Motor1.

Honda S2000 випускалася з 1999 до 2009 року. Спорткар з відкритим верхом завоював величезну популярність завдяки відточеній керованості та потужному атмосферному двигуну.

Проєкт Honda S2000R є даниною поваги до оригінального спорткара. Тюнери вирішили уявити, як би виглядав заряджений варіант Type R, який так і не надійшов у виробництво.

Зовні тюнінг-проєкт відрізняється від стандартного авто новим кузовним обвісом та дисками від Honda Civic Type R. Ззаду встановили великий спойлер.

Задній спойлер допомагає притискати спорткар до землі на високій швидкості Фото: Evasive Motorsports

Стандартний двигун F20 замінили на 2-літровий двигун K20 з турбонаддувом від Civic Type R в кузові EP3. Його оснастили новим впускним колектором від Evasive, модернізованою вихлопною системою, випускним колектором Mugen з вуглецевого волокна та системою управління MoTec M140. У результаті вдалося отримати потужність 306 к.с.

Honda S2000R отримала двигун від Civic Type R у кузові EP3 Фото: Evasive Motorsports

Для тих, кому замало базової потужності, Evasive Motorsports пропонують пакет доробок, що підвищують віддачу до 600 к.с. Вони доступні за доплату.

Разом з двигуном працює оригінальна шестиступінчаста механічна коробка від S2000. Модернізований диференціал підвищеного тертя допомагає впоратися з великою потужністю.

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В інтер'єрі встановили два ковшеподібні сидіння. Оригінальну панель приладів замінили на цифрову.

На спорткар встановили цифрову панель приладів Фото: Evasive Motorsports

Покупці можуть придбати Honda S2000R "під ключ" або надати власний автомобіль для модернізації. Вартість проєкту буде оголошено пізніше.

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