Море карбона и 900 сил: Гелендваген получил экстремальную версию в пустынном стиле (фото)
Заряженный Mercedes-AMG G63 получил множество новых кузовных элементов из карбона. Также был полностью изменен салон и доработан двигатель.
Немецкое тюнинг-ателье Mansory доработало Mercedes-Benz G-Glass. Внедорожник получил новый кузовной обвес и стал мощнее. Об этом рассказали на сайте Carscoops.
Заряженный Mercedes-AMG G63 получил множество новых кузовных элементов из карбона. Кузов авто окрасили в пустынный цвет.
На автомобиль установили новые 24-дюймовые черные колесные диски. Их дизайн вдохновлен гонками ралли.
На крыше Mercedes-AMG G63 Mansory P900 появились дополнительные огни. Их часто устанавливают для поездок по бездорожью в ночное время.
Интерьер выполнен из светло-коричневой кожи. Кнопку запуска двигателя перенесли на потолок.
Mercedes-AMG G63 Mansory P900 оснащен 4,0-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 900 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 3,3 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.
Автомобиль изготовлен в единственном экземпляре по заказу клиента. Стоимость внедорожника остается неизвестной.
Ранее Фокус писал, что Mercedes-Benz G-Class получил новую лимитированную версию от Mansory.