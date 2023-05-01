Самый дешевый электрокроссовер Skoda бросил вызов Tesla (фото)

Электромобиль Skoda Enyaq iV 50 оснащен 148-сильным мотором и обладает запасом хода в 365 км. Кроссовер довольно богато оснащен.

Линейку Skoda Enyaq iV 2023 пополнила новая начальная версия 50. Электрический кроссовер поступает в продажу в Европе по цене от 39 990 евро. Об этом сообщает официальный сайт чешского автопроизводителя.

В салоне установлен 13-дюймовый сенсорный дисплей Фото: Skoda

В Skoda и не скрывают, что доступный электромобиль создали для конкуренции с Tesla. По словам директора компании по продажам и маркетингу Мартина Яна, электрокар Skoda стал ответом на снижение стоимости Tesla Model Y.

Новый Skoda Enyaq iV 2023 получил мотор мощностью 148 л. с. и уменьшенную батарею емкостью 52 кВтч. Он разгоняется до 100 км/ч за 11,3 с, а его запас хода составляет 365 км по циклу WLTP. Зарядить электромобиль Skoda на 80% в быстром режиме можно за 36 минут.

Визуально новый Skoda Enyaq iV 50 ничем не отличается от более дорогих версий и даже сохранил 19-дюймовые диски. Оснащение также не бедное – включает 13-дюймовый сенсорный дисплей, спутниковую навигацию, парктроник, камеру заднего вида и фирменный зонт в специальном отсеке в двери.

Ранее Фокус сообщал, что Skoda анонсировала сразу шесть новых электромобилей до 2026 года, причем среди них будут и модели за 25 000 евро.

Также мы писали, что в Киеве появился эксклюзивный лимитированный вариант Skoda Enyaq iV.