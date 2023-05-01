В Украине на аукцион выставили 20 редких военных внедорожников Kia (фото)

Kia KM 450 в свое время планировали выпускать для армии на мощностях предприятия "Богдан". Теперь их уже во второй раз пытаются продать на аукционе.

В Украине на аукцион выставлены 20 армейских внедорожников Kia KM 450. Автомобили являются частью имущества обанкротившегося предприятия "Богдан Моторс". Информация о продаже появилась на сайте "ВАУ — Все аукционы Украины".

Kia KM 450 планировали выпускать для ВСУ

Всю партию автомобилей оценили в 26 364 200 гривен ($703 608), то есть стартовая цена одного авто составляет 1 318 210 гривен ($35 180). Машины на данный момент находятся в Черкассах.

Авто оснащено дизелем Hyundai

Это уже вторая попытка продать внедорожники Kia. Аукцион проводится на основе постановления хозяйственного суда Днепропетровской области.

Внедорожники Kia KM 450 должны были выпускать для ВСУ под маркой "Богдан". В 2021 году на базе этой модели создали командно-штабную машину, также планировались санитарные и штабные авто. Кроме того, на шасси "Богдан" KM 450 собирались выпускать бронеатомобили "Барс-6".

В основе авто лежит Jeep M715

Kia KM 450 – довольно редкий и малоизвестный внедорожник. Рамная модель создана на базе классического Jeep M715 1967 года.

Под капотом Kia KM 450 оснащен 3,9-литровым 139-сильным дизелем Hyundai и 5-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до 104 км/ч и имеет грузоподъемность в 2,5 тонны. В арсенале авто – полный привод с понижающей передачей и клиренс 250 мм.

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