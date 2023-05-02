На украинском рынке появился экстремальный пикап Toyota для бездорожья (фото)

Toyota Hilux GR Sport стал ярче на вид, а отделка салона улучшена. Пикап получил внедорожную резину и более эффективные тормоза, а его клиренс увеличен.

Линейку Toyota Hilux в Украине пополнила новая модификация GR Sport. Среднеразмерный пикап подготовлен к серьезному бездорожью в спортивном подразделении Gazoo Racing. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Toyota.

У авто Toyota Hilux изменены решетка радиатора и расширители арок Фото: Toyota

Новый Toyota Hilux GR Sport узнается по измененной решетке радиатора, новому скошенному снизу бамперу и массивным расширителям арок. Стандартными являются внедорожные шины размером 265/65 R17. Клиренс пикапа увеличен до 247 мм, а угол въезда – до 30°. Кроме того, расширена колея авто.

Отделка салона разбавлена ярко-красными вставками Фото: Toyota

В отделке салона использованы кожа и замша с контрастными красными акцентами, а педали украшены металлическими накладками. Комплектацию пополнили подогрев руля и бесключевой запуск авто.

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Пикап Toyota Hilux GR Sport предлагают исключительно с топовым 2,8-литровым турбодизелем на 204 л. с. и 500 Нм и 6-ступенчатой автоматической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 10,8 с и развивает 175 км/ч.

Пикап комплектуют 204-сильным турбодизелем Фото: Toyota

Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов. В отличие от других Toyota Hilux 2023, тормоза всех колес в версии GR Sport дисковые, причем передние – увеличены в диаметре.

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