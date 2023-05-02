В США почти сотня автомобилей попала в ДТП из-за пылевой бури: есть погибшие (видео)

Из-за непогоды видимость на дороге стала невероятно низкой. В ДТП столкнулись от 40 до 60 легковых автомобилей и еще около 30 коммерческих авто.

В американском штате Иллинойс сильная пылевая буря стала причиной массового ДТП с участием почти сотни автомобилей. Об этом рассказали в агентстве Reuters.

На автомагистрали I-55 столкнулись десятки автомобилей. Сильные порывы ветра подняли грязь с полей фермы и разнесли ее по округе.

Из-за непогоды видимость на дороге стала невероятно низкой. Водители не успевали вовремя среагировать, из-за чего сталкивались друг с другом.

Власти Иллинойса заявили, что в ДТП столкнулись от 40 до 60 легковых автомобилей и еще около 30 коммерческих авто. Аварии вызвали пожары, и спасатели уже находятся на месте инцидента.

Также известно, что в массовом ДТП погибли шесть человек. Еще более 20 человек получили травмы. Их оперативно доставили в районные больницы.

На опубликованных видео можно заметить сгоревшие автомобили и множество повреждений. Полиция выясняет все причины инцидента.

Всю автомагистраль сейчас перекрыли со всех направлений. Власти призвали водителей искать альтернативные маршруты.

Ранее Фокус писал, что в США на автостраде произошло необычное ДТП с участием Kia Soul.