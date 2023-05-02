Citroen показали недорогие электрокроссоверы с запасом хода свыше 400 км (фото)

Электромобили Citroen e-C4 и e-C4 X оснащены более мощным 156-сильным мотором и увеличенной батареей. Подзарядить электрокары в быстром режиме можно за полчаса.

Электрический кроссовер Citroen e-C4 и его четырехдверный собрат e-C4 X прошли легкую модернизацию. У моделей появилась топовая "дальнобойная" версия. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

Запас хода Citroen e-C4 вырос до 420 км Фото: Stellantis

Главная особенность новой модификации – улучшенная силовая установка. Новые Citroen e-C4 и e-C4 X получили электромотор с увеличенной до 156 л. с. мощностью и батарею повышенной емкости – 54 кВт∙ч. Запас хода электрокаров вырос до 420 км.

Недавно такую же силовую установку получили и другие модели концерна Stellantis. Некоторые из них вроде DS 3 E-Tense уже есть в Украине. Примечательно, что 136-сильная установка с батареей на 50 кВт∙ч остается в предложении – в этом случае запас хода составляет 360 км.

Кросс-седан Citroen e-C4 X Фото: Stellantis

Электрокары поддерживают двухфазную и трехфазную зарядку от домашней сети, а также быструю зарядку постоянным током мощностью до 100 кВт. В последнем случае подзарядить батарею на 80% можно менее, чем за 30 минут.

Новую 156-сильную версию можно заказать только в топовой комплектации Shine – с камерой заднего вида, климат-контролем, проекцией на лобовое стекло, подогревом всех сидений, датчиками дождя и света.

Электрокары доступны только в богатой комплектации Фото: Stellantis

Кроме того, предусмотрен набор систем безопасности – адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе, распознавание дорожных знаков.

Ранее Фокус сообщал, что новый Citroen C4 X появится в Украине, но будет доступен в бензиновых и дизельных версиях.

Также мы рассказывали про новый Citroen C3 Aircross, доступный в семиместном исполнении.