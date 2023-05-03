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Названы самые красивые интерьеры авто за 2023 год (фото)

Фото: Коллаж Focus.ua | Эксперты определили самые красивые интерьеры среди современных автомобилей

Определены 10 самых красивых автомобильных интерьеров в 2023 году. В список победителей вошли не только премиальные модели, но и более бюджетные.

В список самых красивых автомобильных интерьеров по версии Wards Auto в 2023 году впервые вошли шесть моделей на электротяге. Об этом рассказали на сайте конкурса.

Эксперты определили самые красивые автомобильные интерьеры и лучшие UX-дизайны информационно развлекательных систем. Также учитывалось качество сборки и удобство использования.

Интересно то, что в десятку победителей в 2023 году вошли не только премиальные модели. Среди них есть кроссоверы, пикапы и электрокары.

Список номинантов на звание самого красивого автомобильного интерьера 2023 года:

  • Acura Integra
  • Bentley Bentayga
  • BMW i7
  • Cadillac Lyriq
  • Cherolet Trax
  • Ford F-150 Lightning
  • Genesis GV60
  • GMC Hummer
  • Honda CR-V Hybrid
  • Hyundai Palisade
  • Jeep Wagoneer L
  • Kia Sportage Hybrid
  • Land Rover Range Rover
  • Lexus RX 500h
  • Mazda CX-50
  • Mercedes EQB
  • Mitsubishi Outlander PHEV
  • Nissan Ariya
  • Toyota Prius
  • Volvo C40
  • Volkswagen Arteon

Победителями стали модели:

  • BMW i7
  • Cadillac Lyriq
  • Ford F-150 Lightning
  • Genesis GV60
  • GMC Hummer
  • Hyundai Palisade
  • Jeep Wagoneer L
  • Kia Sportage Hybrid
  • Land Rover Range Rover
  • Nissan Ariya
BMW i7
Фото: BMW
Cadillac Lyriq
Фото: Cadillac
Ford F-150 Lightning
Фото: Ford
GMC Hummer
Фото: General Motors
Hyundai Palisade
Фото: Hyundai
Jeep Wagoneer L
Фото: Jeep
Kia Sportage
Фото: Kia
Land Rover Range Rover
Фото: Land Rover
Nissan Ariya
Фото: Nissan

Эксперты отметили, что многие из этих автомобилей имеют уникальные особенности интерьера, которые выделяют их на фоне остальных моделей. Они имеют креативные элементы дизайна, которые дарят водителю и его пассажирам незабываемый опыт.

Ранее Фокус сообщал, что на автошоу в Нью-Йорке объявили лауреатов конкурса World Car of the Year 2023 ("Всемирный автомобиль года 2023").