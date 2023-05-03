Названы самые красивые интерьеры авто за 2023 год (фото)
Определены 10 самых красивых автомобильных интерьеров в 2023 году. В список победителей вошли не только премиальные модели, но и более бюджетные.
В список самых красивых автомобильных интерьеров по версии Wards Auto в 2023 году впервые вошли шесть моделей на электротяге. Об этом рассказали на сайте конкурса.
Эксперты определили самые красивые автомобильные интерьеры и лучшие UX-дизайны информационно развлекательных систем. Также учитывалось качество сборки и удобство использования.
Интересно то, что в десятку победителей в 2023 году вошли не только премиальные модели. Среди них есть кроссоверы, пикапы и электрокары.
Список номинантов на звание самого красивого автомобильного интерьера 2023 года:
- Acura Integra
- Bentley Bentayga
- BMW i7
- Cadillac Lyriq
- Cherolet Trax
- Ford F-150 Lightning
- Genesis GV60
- GMC Hummer
- Honda CR-V Hybrid
- Hyundai Palisade
- Jeep Wagoneer L
- Kia Sportage Hybrid
- Land Rover Range Rover
- Lexus RX 500h
- Mazda CX-50
- Mercedes EQB
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Ariya
- Toyota Prius
- Volvo C40
- Volkswagen Arteon
Победителями стали модели:
- BMW i7
- Cadillac Lyriq
- Ford F-150 Lightning
- Genesis GV60
- GMC Hummer
- Hyundai Palisade
- Jeep Wagoneer L
- Kia Sportage Hybrid
- Land Rover Range Rover
- Nissan Ariya
Эксперты отметили, что многие из этих автомобилей имеют уникальные особенности интерьера, которые выделяют их на фоне остальных моделей. Они имеют креативные элементы дизайна, которые дарят водителю и его пассажирам незабываемый опыт.
Ранее Фокус сообщал, что на автошоу в Нью-Йорке объявили лауреатов конкурса World Car of the Year 2023 ("Всемирный автомобиль года 2023").