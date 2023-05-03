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Авто

Названы самые красивые интерьеры авто за 2023 год (фото)

Интерьер, Авто, Автомобили, Конкурс, Дизайн, Награда, Фото, Модели, Кроссоверы, Электромобили, Электрокары
Фото: Коллаж Focus.ua | Эксперты определили самые красивые интерьеры среди современных автомобилей

Определены 10 самых красивых автомобильных интерьеров в 2023 году. В список победителей вошли не только премиальные модели, но и более бюджетные.

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В список самых красивых автомобильных интерьеров по версии Wards Auto в 2023 году впервые вошли шесть моделей на электротяге. Об этом рассказали на сайте конкурса.

Эксперты определили самые красивые автомобильные интерьеры и лучшие UX-дизайны информационно развлекательных систем. Также учитывалось качество сборки и удобство использования.

Интересно то, что в десятку победителей в 2023 году вошли не только премиальные модели. Среди них есть кроссоверы, пикапы и электрокары.

Важно
Названы самые красивые автомобили 2023 года (фото)
Названы самые красивые автомобили 2023 года (фото)

Список номинантов на звание самого красивого автомобильного интерьера 2023 года:

  • Acura Integra
  • Bentley Bentayga
  • BMW i7
  • Cadillac Lyriq
  • Cherolet Trax
  • Ford F-150 Lightning
  • Genesis GV60
  • GMC Hummer
  • Honda CR-V Hybrid
  • Hyundai Palisade
  • Jeep Wagoneer L
  • Kia Sportage Hybrid
  • Land Rover Range Rover
  • Lexus RX 500h
  • Mazda CX-50
  • Mercedes EQB
  • Mitsubishi Outlander PHEV
  • Nissan Ariya
  • Toyota Prius
  • Volvo C40
  • Volkswagen Arteon

Победителями стали модели:

  • BMW i7
  • Cadillac Lyriq
  • Ford F-150 Lightning
  • Genesis GV60
  • GMC Hummer
  • Hyundai Palisade
  • Jeep Wagoneer L
  • Kia Sportage Hybrid
  • Land Rover Range Rover
  • Nissan Ariya
BMW i7 Fullscreen
BMW i7
Фото: BMW
Cadillac Lyriq Fullscreen
Cadillac Lyriq
Фото: Cadillac
Ford F-150 Lightning Fullscreen
Ford F-150 Lightning
Фото: Ford
GMC Hummer Fullscreen
GMC Hummer
Фото: General Motors
Hyundai Palisade Fullscreen
Hyundai Palisade
Фото: Hyundai
Jeep Wagoneer L Fullscreen
Jeep Wagoneer L
Фото: Jeep
Kia Sportage Fullscreen
Kia Sportage
Фото: Kia
Land Rover Range Rover Fullscreen
Land Rover Range Rover
Фото: Land Rover
Nissan Ariya Fullscreen
Nissan Ariya
Фото: Nissan
BMW i7
Cadillac Lyriq
Ford F-150 Lightning
GMC Hummer
Hyundai Palisade
Jeep Wagoneer L
Kia Sportage
Land Rover Range Rover
Nissan Ariya

Эксперты отметили, что многие из этих автомобилей имеют уникальные особенности интерьера, которые выделяют их на фоне остальных моделей. Они имеют креативные элементы дизайна, которые дарят водителю и его пассажирам незабываемый опыт.

Ранее Фокус сообщал, что на автошоу в Нью-Йорке объявили лауреатов конкурса World Car of the Year 2023 ("Всемирный автомобиль года 2023").