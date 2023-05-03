Названы самые красивые интерьеры авто за 2023 год (фото)

Определены 10 самых красивых автомобильных интерьеров в 2023 году. В список победителей вошли не только премиальные модели, но и более бюджетные.

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В список самых красивых автомобильных интерьеров по версии Wards Auto в 2023 году впервые вошли шесть моделей на электротяге. Об этом рассказали на сайте конкурса.

Эксперты определили самые красивые автомобильные интерьеры и лучшие UX-дизайны информационно развлекательных систем. Также учитывалось качество сборки и удобство использования.

Интересно то, что в десятку победителей в 2023 году вошли не только премиальные модели. Среди них есть кроссоверы, пикапы и электрокары.

Важно

Названы самые красивые автомобили 2023 года (фото)

Список номинантов на звание самого красивого автомобильного интерьера 2023 года:

Acura Integra

Bentley Bentayga

BMW i7

Cadillac Lyriq

Cherolet Trax

Ford F-150 Lightning

Genesis GV60

GMC Hummer

Honda CR-V Hybrid

Hyundai Palisade

Jeep Wagoneer L

Kia Sportage Hybrid

Land Rover Range Rover

Lexus RX 500h

Mazda CX-50

Mercedes EQB

Mitsubishi Outlander PHEV

Nissan Ariya

Toyota Prius

Volvo C40

Volkswagen Arteon

Победителями стали модели:

BMW i7

Cadillac Lyriq

Ford F-150 Lightning

Genesis GV60

GMC Hummer

Hyundai Palisade

Jeep Wagoneer L

Kia Sportage Hybrid

Land Rover Range Rover

Nissan Ariya

BMW i7 Фото: BMW Cadillac Lyriq Фото: Cadillac Ford F-150 Lightning Фото: Ford GMC Hummer Фото: General Motors Hyundai Palisade Фото: Hyundai Jeep Wagoneer L Фото: Jeep Kia Sportage Фото: Kia Land Rover Range Rover Фото: Land Rover Nissan Ariya Фото: Nissan

Эксперты отметили, что многие из этих автомобилей имеют уникальные особенности интерьера, которые выделяют их на фоне остальных моделей. Они имеют креативные элементы дизайна, которые дарят водителю и его пассажирам незабываемый опыт.

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