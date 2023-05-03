Названо найкрасивіші інтер'єри авто за 2023 рік (фото)

Визначено 10 найкрасивіших автомобільних інтер'єрів у 2023 році. До списку переможців увійшли не лише преміальні моделі, а й бюджетніші.

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До списку найкрасивіших автомобільних інтер'єрів за версією Wards Auto у 2023 році вперше увійшли шість моделей на електротязі. Про це розповіли на сайті конкурсу.

Експерти визначили найкрасивіші автомобільні інтер'єри та найкращі UX-дизайни інформаційно розважальних систем. Також враховувалася якість складання та зручність використання.

Цікаво те, що до десятки переможців у 2023 році увійшли не лише преміальні моделі. Серед них є кросовери, пікапи та електрокари.

Важливо

Названо найкрасивіші автомобілі 2023 року (фото)

Список номінантів на звання найкрасивішого автомобільного інтер'єру 2023 року:

Acura Integra

Bentley Bentayga

BMW i7

Cadillac Lyriq

Cherolet Trax

Ford F-150 Lightning

Genesis GV60

GMC Hummer

Honda CR-V Hybrid

Hyundai Palisade

Jeep Wagoneer L

Kia Sportage Hybrid

Land Rover Range Rover

Lexus RX 500h

Mazda CX-50

Mercedes EQB

Mitsubishi Outlander PHEV

Nissan Ariya

Toyota Prius

Volvo C40

Volkswagen Arteon

Переможцями стали моделі:

BMW i7

Cadillac Lyriq

Ford F-150 Lightning

Genesis GV60

GMC Hummer

Hyundai Palisade

Jeep Wagoneer L

Kia Sportage Hybrid

Land Rover Range Rover

Nissan Ariya

BMW i7 Фото: BMW Cadillac Lyriq Фото: Cadillac Ford F-150 Lightning Фото: Ford GMC Hummer Фото: General Motors Hyundai Palisade Фото: Hyundai Jeep Wagoneer L Фото: Jeep Kia Sportage Фото: Kia Land Rover Range Rover Фото: Land Rover Nissan Ariya Фото: Nissan

Експерти відзначили, що більшість автомобілів мають унікальні особливості інтер'єру, які виділяють їх серед інших моделей. Вони мають креативні елементи дизайну, які дарують водієві та його пасажирам незабутній досвід.

Раніше Фокус повідомляв, що на автошоу в Нью-Йорку оголосили лауреатів конкурсу World Car of the Year 2023 ("Всесвітній автомобіль 2023 року").