Новый BMW 5 Series 2024 показали на видео до премьеры

В коротких роликах показали BMW i5 — электрическую версию 5 Series. Седан предложат в версиях мощностью 340 и 600 л. с., а его запас хода превысит 480 км.

Опубликован официальный тизер BMW i5. Электрическая версия седана BMW 5 Series дебютирует вместе с ним 24 мая. Видео с авто появилось на официальной странице BMW в Instagram.

На видео можно разглядеть дизайн передней части BMW i5 2024. У авто продолговатые фары, а решетка радиатора получила диодную подсветку.

Ранее новый BMW 5 Series показали на шпионском фото – там рассекретили заднюю часть авто. Седан сохраняет характерный изгиб задних стоек, но отличается узкими фарами и новыми дверными ручками.

В другом видео от дизайнера Домагоя Дукеча показали часть салона BMW 5 Series/i5. На нем видны два больших изогнутых дисплея на передней панели и оригинальная двухцветная подсветка.

Седан BMW 5 Series предложат в бензиновых, дизельных и гибридных версиях, а также как электромобиль i5. Ожидается, что электрокар предложат в заднеприводной 340-сильной и полноприводной 600-сильной модификациях, а его запас хода превысит 480 км.

Среди особенностей BMW 5 Series и i5 также называются инновационный автопилот (он позволяет не держать руки на руле) и активная подвеска нового поколения с очень быстрыми реакциями. Разработчики обещают комфорт на уровне BMW 7 Series и маневренность как у 3 Series.

Ранее Фокус сообщал, что BMW презентовали свой самый мощный и дорогой электромобиль.

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