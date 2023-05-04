В интернете показали необычное маршрутное такси на базе ЗАЗ "Таврия" (фото)
Проект с рабочим названием "ЗАЗ Такси" разрабатывался на базе ЗАЗ-1102 "Таврия". Автомобиль отличался необычной компоновкой с раздельной кабиной для водителя.
В интернет попали снимки уникального маршрутного такси от Запорожского автомобилестроительного завода. Об этом сообщили на сайте Hyser.
Проект с рабочим названием "ЗАЗ Такси" разрабатывался на базе ЗАЗ-1102 "Таврия", которая в 70-х также была только прототипом. Автомобиль обладал необычным дизайном и уникальной компоновкой.
Кабина водителя находится отдельно от пространства для пассажиров. Она имеет обтекаемую форму, что позволило увеличить обзор.
Длина автомобиля составляла 3,5 метра. Благодаря этому маршрутное такси было очень маневренным.
Двигатель находился в правой части автомобиля. С этой стороны разместили привычный капот, что облегчало обслуживание.
Также в автомобиле было достаточно места для багажа. Его можно было положить в задний отсек.
"ЗАЗ Такси" оказался очень перспективным проектом, но он так и не был запущен в серийное производство. Вероятнее всего, конструкция авто оказалась слишком инновационной, из-за чего производство было слишком дорогим.
Ранее Фокус писал, что в интернет попали изображения обновленных "Таврии" и "Славуты" для европейского рынка.