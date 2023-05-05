General Motors презентовали мощный брутальный пикап для серьезного бездорожья (фото)

Пикап GMC Sierra HD AT4X получил внедорожную резину, усиленную подвеску и защиту днища, а его клиренс увеличен. Новую модель предлагают исключительно с топовыми 6,6-литровыми V8.

В линейке GMC Sierra HD 2024 появится новая экстремальная версия AT4X. Большой полноразмерный пикап подготовили к тяжелому бездорожью и с осени стартуют его продажи. Об этом сообщает официальный сайт концерна General Motors.

Версия AEV Edition получила лебедку и стальные бамперы Фото: General Motors

Новый GMC Sierra HD AT4X отличается от стандартной модели измененной решеткой радиатора и огромными 35-дюймовыми внедорожными шинами Goodyear Wrangler Territory. Кроме того, клиренс пикапа увеличен до 299 мм, а его днище получило дополнительную алюминиевую защиту.

За отдельную плату предложен опционный пакет AEV Edition. Он добавляет стальные бамперы с буксировочными крюками, лебедку и особые 18-дюймовые диски.

Салон пикапа отделан кожей Фото: General Motors

Салон GMC Sierra HD AT4X отделан кожей. Перечень опций пополнили массаж передних сидений и акустика Bose с 12 динамиками.

Пикап GMC Sierra HD AT4X предлагают только с огромными 6,6-литровыми V8. Бензиновый двигатель развивает 401 л. с. и 850 Нм, а турбодизель – 470 л. с. и 1320 Нм. Обе версии могут буксировать прицеп весом 8,4 тонны.

GMC Sierra HD AT4X может буксировать 8,4-тонный прицеп Фото: General Motors

Стандартными являются 10-ступенчатая автоматическая КПП и полный привод с понижающей передачей. Улучшить проходимость призваны усиленные амортизаторы, электронный задний дифференциал и специальный внедорожный режим с особыми настройками двигателя трансмиссии и системы стабилизации.

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