Новый недорогой кроссовер Fiat заметили на дорогах до премьеры (фото)

Новый Fiat 600 2024 станет 4,1-метровым компактным кроссовером. Модель будут выпускать в Польше и предложат в гибридных и электрических версиях.

В Италии впервые попал на фото новый Fiat 600. Знаменитую модель возродят в формате компактного кроссовера. Ее должны официально презентовать в июле, а продажи стартуют в начале 2024 года. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Кроссовер Fiat 600 отличается элегантным обтекаемым дизайном с плавными формами кузова и покатой крышей. Также на фото можно заметить круглые фары в духе электрокара Fiat 500.

Кроссовер получит круглый цифровой щиток приборов Фото: Motor.es

На фото салона Fiat 600 2024 можно заметить круглую виртуальную панель приборов и большой сенсорный дисплей. Отделка разбавлена хромированными вставками.

Новый Fiat 600 будут производить на заводе в польском городе Тыхи, где уже налажен выпуск его собрата Jeep Avenger. Обе модели построены на платформе CMP и достигают около 4,1 м в длину. Fiat 600 станет младшим братом модели 500X, которая вскоре сменит поколение и станет крупнее.

Кроссовер Fiat 600 2024 предложат с 1,2-литровыми турбомоторами на 100 и 136 л. с., дополненными "мягкой" 48-вольтной гибридной установкой.

Модель будет доступна в гибридных и электрических версиях Фото: largus.fr

Также предложат электромобиль Fiat со 156-сильным мотором и батареей на 54 кВт∙ч от Peugeot e-308 и Citroen e-C4. Его запас хода составит около 400 км.

Ранее Фокус сообщал, что кроссовером станет и новый Fiat Tipo. Он будет крупнее, чем Fiat 600.

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