На европейский рынок вышел испанский электрокар за 13 600 евро с богатым оснащением (фото)

Электромобиль Invicta Electric достигает всего 3,16 м в длину, но при этом является четырехместным. Его комплектация включает кондиционер, большой тачскрин и камеры кругового обзора.

Испанская компания Invicta Electric презентовала на автошоу в Барселоне компактный городской электромобиль Pony. Он поступает в продажу в Европе по цене от 13 595 евро, сообщает сайт Motor.es.

Новая Invicta Pony столь дешевая потому, что создана на базе BAW Yuanbao от китайского концерна BAIC. Сборку бюджетных электрокаров наладили в Испании.

Электромобиль построен на базе китайского BAW Yuanbao Фото: Motor.es

Электромобиль Invicta Pony – компактный двухместный хэтчбек А-класса со сдержанным угловатым дизайном. У него короткий капот, высокая оконная линия и толстые вертикальные задние стойки крыши.

Размеры Invicta Pony 2023:

длина – 3162 мм;

ширина – 1498 мм;

высота – 1585 мм;

колесная база – 2050 мм.

Компактный электрокар является четырехместным. На передней панели установлены два 10,25-дюймовых дисплея. Комплектация Invicta Pony довольно богатая, учитывая его цену: ABS, кондиционер, центральный замок, камеры кругового обзора.

На передней панели установлены два дисплея Фото: Motor.es

Испанский электромобиль оснащен 27-сильным мотором и батареей на 13,7 кВт∙ч. Он развивает 100 км/ч и обладает запасом хода 170 км, а зарядка занимает от 6 до 8 часов.

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