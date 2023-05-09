Большие перемены: Seat собирается отказаться от выпуска автомобилей

Выпуском электромобилей займется суббренд Cupra, в то время как Seat будет выпускать другие "мобильные решения". Полный отказ бренда от автомобилей может произойти уже с 2030 года.

Испанский бренд Seat планирует отказаться от выпуска новых автомобилей после 2030 года, полностью изменив свое направление. Об этом рассказали на сайте Autocar.

Сейчас единственным электрическим транспортом Seat является скутер Mó. Бренд рассматривает выпуск и других "мобильных решений", среди которых микроавтомобили и велосипеды.

Seat Mó является единственным электрическим транспортом от испанского бренда Фото: SEAT

Решение испанского бренда напрямую связано с запретом на продажу новых автомобилей с ДВС с 2035 года в Евросоюзе. До 2030 года Seat все еще будут выпускать авто.

Модернизированный микроавтомобиль Seat Minimo, который является модернизированной версией Renault Twizy, должен стать одним из первых проектов в рамках новой стратегии бренда. Выход модели отложили из-за пандемии, но теперь руководство дало "зеленый свет".

Глава Seat Уэйн Гриффитс заявил, что Seat не будет выпускать электромобили как минимум до 2026 года. Вместо этого производством электрических моделей займется суббренд Cupra.

Ранее Фокус сообщал, что в интернете опубликовали первые фото и патентные изображения нового электрокроссовера Cupra Tarvascan.