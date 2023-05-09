Дорогая отделка и море карбона: представлен мощный электромобиль Mercedes Brabus (видео)

Новый Mercedes-AMG EQS53 доработали специалисты Brabus. Электрокару улучшили аэродинамику, а его салон сделали роскошнее.

Немецкое ателье Brabus постепенно берется за тюнинг электромобилей. В Германии взялись за доработку Mercedes-Benz EQS. Об этом сообщается на официальном сайте Brabus.

На крышке багажника появился спойлер Фото: brabus.com

За основу взяли топовый заряженный электромобиль Mercedes-AMG EQS 53. Это самый мощный вариант модели, поэтому силовую установку пока не трогали – она осталась стоковой.

Электрокар предложен в версиях на 658 и 761 л. с. Фото: brabus.com

Новый Mercedes-AMG EQS 53 предлагают в версиях на 658 и 761 л. с. В первом случае разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с, во втором – 3,4 с. Максимальная скорость ограничена на 220 и 250 км/ч, соответственно. Запас хода в обоих вариантах составляет 580 км.

Салон отделан кожей и карбоном Фото: brabus.com

Дизайн Brabus Mercedes EQS стал выразительнее благодаря карбоновым обвесу и спойлеру. Также установлены 22-дюймовые диски, а клиренс уменьшен на 15 мм. Это улучшило аэродинамику авто и на 7% увеличило запас хода при езде по трассе.

Салон Mercedes EQS получил более роскошную отделку. Перфорированная кожа сочетается с дорогой тканью и карбоном, причем из углеволокна выполнены даже педали.

Тюнинг Mercedes-AMG EQS 53 существенно увеличил его стоимость. Если цена стандартной версии стартует со 155 тыс. евро, то вариант от Brabus обойдется минимум в 251 654 евро.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве сняли 800-сильный кроссовер Mercedes Brabus.

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