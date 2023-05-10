General Motors готовят доступный семейный электромобиль по цене Duster (фото)

Новый Baojun Yunduo — небольшой 4,3-метровый минивэн С-класса. Он оснащен 136-сильным мотором и развивает 150 км/ч.

Опубликованы первые фото Baojun Yunduo. Небольшой электрический минивэн дебютирует в нынешнем году и будет стоить около 100 000 юаней ($14 500) — на уровне Renault Duster. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

В разработке Baojun принимали участие специалисты General Motors, ведь этот концерн (наряду с китайским SAIC) является совладельцем бренда. В линейке General Motors новая модель займет нишу над Wuling Bingo. Модели Baojun уже экспортируют, поэтому у Yunduo есть шанс выйти за пределы Китая.

Электрокар оснастили 136-сильным мотором Фото: CarNewsChina

Электромобиль Baojun Yunduo – компактный минивэн С-класса с футуристическим однообъемным дизайном. У него высокая оконная линия, рельефная передняя часть и большой угол наклона лобового стекла. Передняя оптика выполнена "двухэтажной", а дверные ручки – выдвижными. Стандартными являются 17-дюймовые диски.

Габариты Baojun Yunduo:

длина – 4295 мм;

ширина – 1850 мм;

высота – 1652 мм;

колесная база – 2700 мм.

Новый Baojun Yunduo весит 1495 кг и оснащен 136-сильным мотором. Максимальная скорость ограничена на 150 км/ч. Электрокар получит литий-железо-фосфатную батарею, а его запас хода составит около 300-400 км.

Ранее Фокус сообщал, что Baojun выпустили недорогой электрический пикап.

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