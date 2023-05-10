Volvo и Geely показали спортивный 350-сильный седан с полным приводом (фото)

Седан Lynk & Co 03++ способен разгоняться до 250 км/ч и оснащен системой полного привода. Внешне новинка отличается от стандартной версии более спортивным дизайном.

В Китае рассекретили заряженную версию седана Lynk & Co 03++. Модель получила необычный дизайн и мощный двигатель под капотом. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Lynk & Co совместный автомобильный бренд Geely и Volvo. Он выпускает стильные автомобили с богатым оснащением и передовыми технологиями.

Седан получил фирменные ходовые огни и фары, встроенные в решетку радиатора. Спереди также появился новый сплиттер.

Сзади разместили четыре выхлопных патрубка, спортивный диффузор и большой спойлер. Фонари соединены в один блок.

Сзади разместили четыре выхлопных патрубка Фото: MIIT China

Отличить заряженную версию ++ можно по большим тормозным суппортам желтого цвета. Помимо этого на решетке радиатора установлен значок "350".

Lynk & Co 03++ будет доступен в нескольких вариантах оформления Фото: MIIT China

На седан установлены черные колесные диски особого дизайна. Размер колес составляет 245/35 R19.

Габариты Lynk & Co 03++:

длина — 4697 мм;

ширина — 1843 мм;

высота — 1456 мм;

колесная база — 2730 мм.

Lynk & Co 03++ оснащен 2,0-литровым турбированным двигателем JLH-4G20TDC мощностью 349 л.с. Крутящий момент передается на все четыре колеса благодаря системе полного привода. Максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Стоимость Lynk & Co 03++ не раскрывается. Модель должна дебютировать на китайском рынке уже в ближайшие месяцы. Спустя время седан предложат и в Европе.

Ранее Фокус сообщал, что в Китае представили новый заряженный седан Lynk&Co 03 TCR.