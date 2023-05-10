Культовый Lamborghini Countach более 20 лет простоял заброшенным в гараже (фото)

Самый первый выпущенный Lamborghini Countach LP 500S не покидал гараж с 2001 года. Суперкар принадлежал известному рок-музыканту.

В Калифорнии обнаружили знаменитый суперкар Lamborghini Countach 1982 года. Автомобиль не выезжал на дороги 22 года. Об этом сообщает сайт Motor1.

Авто является первым выпущенным экземпляром серии Lamborghini Countach LP 500S Фото: Motor1.com

Выяснилось, что этот Lamborghini Countach – самый первый выпущенный экземпляр версии LP 500S. Первые его владельцы были в Италии и Германии, но в 1985 году авто оказалось в США, где его приобрел гитарист рок-группы Quiet Riot Карлос Кавазо.

Пробег суперкара составляет 66 тыс. км Фото: Motor1.com

Музыкант владел Lamborghini Countach до 2001 года и даже заменил карбюраторы в двигателе современным впрыском топлива. Затем суперкар поставили на хранение и с тех пор он не выезжал на дороги.

Lamborghini принадлежал гитаристу рок-группы Quiet Riot Карлосу Кавазо Фото: Motor1.com

Lamborghini Countach неплохо сохранился и нуждается только в мойке и химчистке салона. Также в наличии заднее антикрыло (его купили, но не поставили на авто), запасное колесо, набор инструментов и документация.

Пробег автомобиля составляет 66 тыс. км. Сейчас суперкар Lamborghini Countach выставлен на продажу за 695 000 долларов.

Авто оснащено 380-сильным V12

Lamborghini Countach LP 500S выпускали с 1982 по 1985 годы и всего собрали 323 купе. Суперкар оснащен 4,8-литровым V12 мощностью 380 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 5,6 с и развивает 274 км/ч.

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