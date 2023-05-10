Культовый Lamborghini Countach более 20 лет простоял заброшенным в гараже (фото)
Самый первый выпущенный Lamborghini Countach LP 500S не покидал гараж с 2001 года. Суперкар принадлежал известному рок-музыканту.
В Калифорнии обнаружили знаменитый суперкар Lamborghini Countach 1982 года. Автомобиль не выезжал на дороги 22 года. Об этом сообщает сайт Motor1.
Выяснилось, что этот Lamborghini Countach – самый первый выпущенный экземпляр версии LP 500S. Первые его владельцы были в Италии и Германии, но в 1985 году авто оказалось в США, где его приобрел гитарист рок-группы Quiet Riot Карлос Кавазо.
Музыкант владел Lamborghini Countach до 2001 года и даже заменил карбюраторы в двигателе современным впрыском топлива. Затем суперкар поставили на хранение и с тех пор он не выезжал на дороги.
Lamborghini Countach неплохо сохранился и нуждается только в мойке и химчистке салона. Также в наличии заднее антикрыло (его купили, но не поставили на авто), запасное колесо, набор инструментов и документация.
Пробег автомобиля составляет 66 тыс. км. Сейчас суперкар Lamborghini Countach выставлен на продажу за 695 000 долларов.
Lamborghini Countach LP 500S выпускали с 1982 по 1985 годы и всего собрали 323 купе. Суперкар оснащен 4,8-литровым V12 мощностью 380 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 5,6 с и развивает 274 км/ч.
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