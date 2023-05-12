Новая Honda CR-V 2023 представлена в Европе: фото и подробности популярного кроссовера

Новая Honda CR-V подросла в размерах и стала солиднее на вид. Кроссовер предложат в Европе исключительно в гибридных версиях.

В Германии состоялась европейская презентация Honda CR-V шестого поколения. Новый кроссовер поступит в продажу в ближайшие месяцы. Его подробности раскрыли на официальном сайте Honda.

Кроссовер немного подрос в размерах Фото: Honda

Новая Honda CR-V в европейском исполнении визуально не отличается от глобальной версии. Кроссовер стал солиднее на вид и вернулся к угловатому дизайну. У него огромная решетка радиатора и продолговатые фары. Авто несколько подросло.

Размеры Honda CR-V 2023:

длина — 4703 мм;

ширина — 1866 мм;

высота — 1680 мм;

колесная база — 2700 мм.

Вместо рычага КПП установлены кнопки Фото: Honda

Салон Honda CR-V стал просторнее, увеличен на 18% и багажник. Все версии модели получили виртуальную панель приборов, а диагональ тачскрина составит 7 либо 9 дюймов, в зависимости от версии. Вместо рычага КПП — набор кнопок.

Базовая комплектация Honda CR-V 2023 в Европе включает набор систем безопасности — полуавтономное вождение, автоматическое торможение, удержание в полосе, контроль "слепых" зон и распознавание дорожных знаков.

Кроссовер получил набор современных систем безопасности Фото: Honda

Кроссовер Honda CR-V на европейском рынке будет доступен исключительно в экономичных гибридных версиях с 2,0-литровой бензиновой четверкой и электромоторами. Стандартный гибрид является 204-сильным и развивает 185 км/ч.

Мощность подзаряжаемого гибрида пока не разглашают. Заявлено лишь, что такая Honda CR-V 2023 сможет проехать 82 км на электротяге, а зарядка ее батареи займет 2,5 часа.

Ранее Фокус сообщал, что Honda разрабатывает недорогой гибридный кроссовер.

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