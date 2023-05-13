Honda показала доступный электрокроссовер для Европы с запасом хода свыше 400 км (фото)

Городской кроссовер Honda HR-V получил новую электрическую версию. Модель богато укомплектована и оснащена 204-сильным мотором.

В Германии представлена новая Honda e:Ny1. Недорогой электрокроссовер поступит в продажу на европейском рынке до конца года. Об этом сообщает официальный сайт Honda.

Электрокроссовер Honda получил 204-сильный мотор Фото: Honda

e:Ny1 – электрический вариант компактного кроссовера Honda HR-V новейшего поколения. Модель уже выпускается в Китае в двух версиях – под названием Honda e:NS1 и e:NP1.

Запас хода электромобиля составляет 412 км Фото: Honda

От Honda HR-V электрический вариант визуально отличается дизайном передней части. У него раскосые диодные фары, измененный бампер и пластиковая заглушка на месте решетки радиатора. Кроссовер Honda достигает 4390 мм в длину при колесной базе 2610 мм.

В салоне установлены виртуальная панель приборов и большой 15,1-дюймовый тачскрин портретного формата. Объем багажника равен 335 л.

На центральной панели установлен большой портретный тачскрин Фото: Honda

Комплектация Honda e:Ny1 не разглашается, но в Китае электромобиль Honda e:NS1 оснащена весьма богато – бесключевой доступ, камера, круиз-контроль, климат-контроль, подогрев сидений. Также обязательными являются функции автоматического торможения, удержания в полосе и контроля "слепых" зон.

Новая Honda e:Ny1 оснащен 204-сильным мотором и батареей на 68,8 кВт∙ч. Его максимальная скорость ограничена на 150 км/ч, а запас хода составляет 412 км. Зарядка электрокара на 80% от быстрой станции занимает 45 минут.

Объем багажника равен 335 л Фото: Honda

Электромобиль Honda e:Ny1 будет стоить примерно 36 000 евро в базовой версии. Основными конкурентами модели станут Peugeot e-2008, Opel Mokka Electric и Hyundai Kona Electric.

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