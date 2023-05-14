Легенда из 90-х: 30-летний Mercedes W124 ушел с молотка за 126 500 евро (фото)

Всего выпущено только семь кабриолетов Mercedes 300CE 3,4 AMG. Автомобиль оснащен 272-сильной шестеркой и разгоняется до 100 км/ч за 6,2 с.

В Брюсселе на аукционе Bonhams продали кабриолет Mercedes-Benz W124 1993 года. За автомобиль выручили 126 500 евро — как за новый Mercedes EQS SUV. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Всего выпущено лишь семь Mercedes 300CE 3,4 AMG Фото: bonhams.com

Дело в том, что с молотка ушел редкий Mercedes-Benz 300CE 3,4 AMG. Всего выпущено только 43 таких авто, из них только семь — в кузове кабриолет. В 90-х объемы производства Mercedes-AMG были небольшими и сейчас эти модели ценятся коллекционерами.

В крышку багажника интегрирован спойлер Фото: bonhams.com

Тюнинг Mercedes W124 от AMG включал установку под капот 3,4-литровой шестерки мощностью 272 л. с. и 5-ступенчатой автоматической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 6,2 с и развивает 245 км/ч.

Визуально кабриолет не слишком отличается от стандартного Mercedes W124. У авто скромный обвес, 17-дюймовые диски и новая крышка багажника с интегрированным спойлером.

Под капотом установлена 272-сильная шестерка Фото: bonhams.com

Салон Mercedes 300CE 3,4 AMG декорирован кожей и деревом. Комплектация включает климат-контроль, круиз-контроль, подогрев кресел, а также электроприводы сидений, рулевой колонки и мягкой крыши.

Спорткар Mercedes хорошо сохранился, а его пробег — 107 000 км. Сохранена вся оригинальная документация на автомобиль.

Салон отделан кожей и деревом Фото: bonhams.com

К слову, недавно на аукционе продали еще один Mercedes 124 AMG — седан с 381-сильным V8 ушел с молотка по цене нового Гелендвагена.

Также Фокус сообщал, что на продажу выставлен культовый спортивный седан BMW M5 E39 с пробегом всего 1200 км.