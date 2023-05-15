Популярный пикап Nissan получил электрическую версию с запасом хода 440 км (фото)

Электрический пикап EBRO построен на базе Nissan Navara. Он оснащен 299-сильной установкой и способен проехать 440 км без подзарядки.

На автошоу в Барселоне презентовали электрический пикап EBRO. Его производство начнется во второй половине 2024 года. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Компания EBRO выпускала коммерческие автомобили в Испании с 1954 по 1987 годы. Теперь ее возродили и она сконцентрируется на электрокарах. Производство наладят на бывшем заводе Nissan в Барселоне, где выпускали пикап Nissan Navara – предприятие переоборудуют к 70-летию испанской компании.

От Nissan Navara электрокар можно отличить по измененной передней части

Именно рамный Nissan Navara лежит в основе EBRO – это видно невооруженным глазом, особенно в профиль. В то же время у авто новая передняя часть с четырьмя круглыми светодиодными фарами и заглушкой на месте решетки радиатора. Сзади обращают на себя внимание тоненькие фонари. Салон пикапа пока держат в секрете.

Электромобиль EBRO является полноприводным и оснащен двумя моторами суммарной мощностью 299 л. с. Аккумуляторная батарея емкостью 100 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 440 км.

Сзади установлены тоненькие фонари

Примечательно, что это не первый электромобиль Nissan Navara. Ранее аналогичную модель выпустили в Китае.

Также Фокус сообщал, что General Motors создали компактный электропикап стоимостью 15 000 долларов.